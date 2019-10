Adventure Time è finito... ma tornerà con 4 speciali da un'ora!

TV NewsAnimazione

Le avventure non sono affatto finite!

Il servizio streaming di Warner Bros., HBO Max, riporterà sul piccolo schermo la serie culto animata Adventure Time con quattro nuovi speciali della durata di un'ora.

HBO Max ha ordinato gli speciali un anno dopo che la serie, creata da Pendleton Ward, si è conclusa con la sua decima stagione sul canale americano per ragazzi Cartoon Network.

Cartoon Network Studios produrrà i quattro speciali, che danno forma al progetto chiamato Adventure Time: Distant Lands, con i primi due lanci previsti su HBO Max nel 2020.

Quattro speciali, quattro storie

Gli speciali saranno ambientati nella mistica Terra di Ooo, che gli improbabili eroi Finn l'avventuriero e Jake il cane hanno attraversato e dove hanno incontrato i suoi coloratissimi abitanti.

I titoli e un accenno di trama sono stati resi noti:

Il primo speciale è BMO, che racconterà dell'amabile robot dello show intento a salvare lo spazio da una terribile minaccia!

Il secondo speciale, Obsidian, presenterà Marceline e la Principessa Gommarosa mentre viaggiano verso l'imponente e bellissimo Regno di Vetro per evitare una catastrofe sconvolgente.

Il terzo speciale, Wizard City, mostrerà Maggiormenta fin dall'inizio come un altro studente inesperto della Wizard School, che deve padroneggiare le arti mistiche in tempo per dimostrare la sua innocenza nel campus.

Il quarto speciale, Together Again, porterà i due migliori amici Finn e Jake di nuovo insieme, per riscoprire il loro legame fraterno e intraprendere l'avventura più importante della loro vita.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha dichiarato che il mondo incantato di Adventure Time ha ipnotizzato sia gli spettatori che i critici e che l'aggiunta di questi speciali (alla programmazione di HBO Max per bambini e famiglie) farà certamente esclamare i bambini di tutto il mondo la famosa frase dello show Slam-bam-in-a-can!

"Adventure Time è stata una serie rivoluzionaria e un parco giochi creativo per tanti artisti creativi di talento", ha aggiunto Rob Sorcher, Chief Content Officer di Cartoon Network Studios. "Produrre Adventure Time: Distant Lands per HBO Max permetterà al nostro studio di esplorare questo mondo amato in un formato completamente nuovo".

Negli Stati Uniti, Adventure Time ha esordito con l'episodio pilota nel 2007, terminando la sua corsa nel 2018 con la decima stagione e ben 283 episodi.

