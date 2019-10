Bee Simulator vi consente di salvare le api (e il mondo) divertendovi

Videogames

24/10/2019

La francese BigBen Interactive e la comasca 3Bee hanno unito le forze per l'arrivo sul mercato del videogioco Bee Simulator: mentre videogiocate nei panni di un'ape, potete adottare un vero alveare per salvare questi animali dall'estinzione.

Il più recente rapporto delle Nazioni Unite sul nostro pianeta ha evidenziato un problema che ci riguarda tutti: l'estinzione delle api. Questi piccoli insetti, fondamentali per l'ecosistema in cui vivono anche gli esseri umani, e per la sua salvaguardia e biodiversità, stanno infatti andando incontro a una rapidissima e irreversibile decimazione, che come sottolineato dall'ONU ha bisogno di interventi tempestivi, per poter essere almeno rallentata – se non per invertire la rotta.

HD BigBen Interactive In Bee Simulator vedrete il mondo attraverso gli occhi di un'ape

Il videogioco Bee Simulator, dedicato proprio alle nostre amiche volanti e ai loro alveari, raccoglie l'appello del Palazzo di Vetro, consentendovi di adottare un alveare per aiutare le api nel concreto. Il publisher BigBen Interactive, in collaborazione con la comasca 3Bee, ha annunciato che per ogni copia acquistata o prenotata del peculiare videogioco, 1 euro servirà per l'adozione e la tutela di un vostro alveare, dove le api troveranno il loro rifugio sicuro.

Come spiegato dalla compagnia francese, adottando un alveare sarà possibile impollinare 36 milioni di fiori e salvare ben 60mila api: se il gioco dovesse rivelarsi un successo commerciale, insomma, consentirebbe di aiutare a fare la differenza per tutti. Il publisher ha anche anticipato che, sul sito ufficiale dell'iniziativa, potrete poi monitorare lo stato del vostro alveare e delle api che avete appena salvato dall'estinzione.

HD BigBen Interactive L'ambientazione di Bee Simulator si ispirerà al celebre Central Park di New York

Ma cos'ha da offrire Bee Simulator, come puro videogioco? Come suggerisce il nome, il titolo sarà una vera e propria simulazione dedicata alle api, in cui vestirete i panni di un esemplare particolarmente eroico, chiamato a intervenire per salvare il suo sciame. In un'avventura educativa a cui potrà giocare tutta la vostra famiglia, il gioco vi consentirà di scoprire come funziona la vita delle api, di interagire con altri esemplari, di difendervi da vespe e ragni e, ovviamente, di impollinare i fiori.

Il gioco proporrà una campagna di cui seguire le vicende, alle quali si accompagneranno anche delle missioni secondarie, ambientate in uno scenario che richiama Central Park, a New York. Ad accompagnare le vostre avventure, infine, troverete la colonna sonora di Mikołaj Stroiński, celebre per il suo lavoro in The Witcher 3.

HD BigBen Interactive In Bee Simulator potrete esplorare, impollinare e affrontare sia missioni principali che secondarie

L'uscita ufficiale di Bee Simulator è attesa per il 14 novembre su PC (attraverso Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Su console, inoltre, il gioco sarà disponibile anche nella tradizionale copia fisica, oltre che in digitale. Le prenotazioni sono già aperte su tutte le piattaforme.

Saranno ancora una volta i videogiocatori, dopo averlo fatto decine di volte negli universi virtuali, a salvare il mondo?