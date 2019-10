Fumetti

24/10/2019

Dal creatore di The Walking Dead, in uscita in Italia oggi per saldaPress, ecco il nuovo fumetto di Robert Kirkman: DIE!DIE!DIE! Scopriamolo insieme!

A partire da oggi, 24 ottobre, l’editore italiano di The Walking Dead e di tutte le altre opere di Robert Kirkman, saldaPress distribuisce nel nostro Paese il suo nuovo fumetto: DIE! DIE! DIE!

Scritto da Kirkman insieme a Scott M. Gimple, responsabile supervisore dei contenuti di The Walking Dead (inclusi lo spin-off Fear The Walking Dead e la nuova serie in arrivo) ed ex showrunner della serie, il fumetto è disegnato da Chris Burnham - già apprezzatissimo artista con un curriculum arricchito da titoli come X-Men: Manifest Destiny, Kolchak, Batman and Robin e Nameless.

Dopo l’ultimo numero di The Walking Dead, uscito negli USA alcuni mesi fa e in arrivo in Italia da saldaPress a dicembre, la nuova creatura di Kirkman mescola azione e suspense per raccontare la storia di un’agenzia governativa incaricata da due Senatori degli Stati Uniti di eliminare silenziosamente i bersagli indicati: individui pericolosi o potenzialmente pericolosi, rei di essere legati ad azioni criminali di particolare rilevanza.

Il sottotesto, naturalmente, rientra in parte nello stesso macroargomento: l’orizzonte morale che spinge alcuni uomini a decidere della vita di altri, considerando un bene superiore ma con i limiti di fallibilità che, appunto, l’essere umani comporta. Non siamo distanti dalle tematiche di The Walking Dead, tese a esplorare il lato oscuro della natura umana e la sua capacità di spostare sempre più in là il confine morale, adattandolo alle circostanze.

Oltre a tutti i messaggi aggiuntivi inseriti in DIE!DIE!DIE! sull'arbitrarietà, il condizionamento e le organizzazioni segrete.

Nel comunicato stampa, saldaPress presenta così la sua nuova pubblicazione:

DIE!DIE!DIE! è un fumetto pirotecnico, in cui si mescolano influenze che vanno da DIE HARD fino a LE IENE, passando per HOUSE OF CARDS. Racconta la storia di un'agenzia governativa che, durante il secondo mandato del presidente Obama, è incaricata di eliminare le persone cattive o che potrebbero macchiarsi di azioni riprovevoli e scomode. Un senatore e una senatrice degli USA indicano ai membri dell’agenzia un bersaglio e questi ultimi dovranno trovare il modo più efficace per eliminarlo silenziosamente. Al centro della vicenda, in questo caso, ci sono tre gemelli addestrati fin dall’infanzia a uccidere: ma almeno uno di loro lavora per la senatrice, un altro per il senatore. Come accade sempre in questi casi, qualcosa va storto. Ed è il caos. DIE!DIE!DIE! è un gioiello action che mostra un nuovo lato dell’enorme talento di Robert Kirkman, la maturità di uno straordinario disegnatore come Burnham e saldaPress celebra l’evento pubblicando il graphic novel in ben tre edizioni differenti: brossurata (euro 16), cartonata (euro 21), cartonata con astuccio in tiratura limitata a 500 copie numerate e contenente le stampe delle cover dei numeri che compongono il romanzo a fumetti (euro 29,90). Tutte e tre le edizioni sono disponili in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com. DIE!DIE!DIE! è una bomba a fumetti, pronta a esplodere tra le mani del lettore.

Siete pronti a incontrare di nuovo il genio di Kirkman, dopo The Walking Dead, Outcast e Invincible? Perché il momento è arrivato: DIE!DIE!DIE! è già disponibile!

Io corro in fumetteria, e voi?