24/10/2019

Keanu Reeves potrebbe entrare a far parte dell'universo cinematografico di Fast & Furious, con l'attore che ha già 'rischiato' di essere presente nello spin-off Hobbs & Shaw. Ecco la rivelazione dello sceneggiatore Chris Morgan.

Negli ultimi tempi lo abbiamo amato come il sicario più in gamba del mondo nel fortunato franchise cinematografico di John Wick, ma l'affascinante Keanu Reeves potrebbe entrare a far parte dell'universo di film di Fast & Furious.

Chris Morgan, sceneggiatore di Hobbs & Shaw (film spin-off del franchise di Fast & Furious) ha confessato di aver incontrato e parlato con l'attore in merito al ruolo che potrebbe avere nel redditizio franchise d'azione. Con oltre 5,8 miliardi di dollari incassati, Fast & Furious è infatti diventato uno dei più grandi franchise cinematografici al mondo. Nel 2019, l'universo di film si è espanso in un nuovo territorio con il citato spin-off Hobbs & Shaw, che a sua volta ha incassato ben 758 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di certo, i fan di lunga data dei film di Fast & Furious sono stati sicuramente felici della collaborazione tra Dwayne Johnson (The Rock) e Jason Statham in Hobbs & Shaw, ma il film avrebbe potuto avere un'altra carta vincente con l'aggiunta di Reeves che (come non tutti forse sanno) è stato in trattative per unirsi alla pellicola come leader dell'organizzazione terroristica Eteon.

Tuttavia, come lo stesso Johnson ha recentemente rivelato, alla fine Reeves non ha potuto partecipare alle riprese ma The Rock ha anche sottolineato come la porta sia ancora aperta per Reeves, con il grande attore di Matrix che quindi potrebbe essere presente in altri film del franchise.

Nel corso di un'intervista con ScreenRant, Chris Morgan ha infatti confermato:

Mi sono seduto con lui e abbiamo parlato. Voglio che entri nell'universo di Fast & Furious da molto tempo. Stiamo solo cercando di trovare il ruolo adatto... la cosa più difficile è conciliare impegni e tempo a disposizione e quindi progettare la cosa più giusta insieme. Il mio fervido desiderio è di portarlo sicuramente in questo franchise.

Quel che è certo è che sicuramente Reeves non apparirà in Fast & Furious 9, che ha recentemente terminato le riprese. La pellicola è diretta da Justin Lin, già regista del terzo, quarto, quinto e sesto film del franchise di Fast & Furious. Nel cast incontreremo Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Charlize Theron e Michael Rooker, ma faranno la loro comparsa anche Cardi B, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett e Ozuna.

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema USA il 22 maggio 2020, mentre John Wick 4 sarà disponibile nei cinema statunitensi dal 21 maggio 2021.