Attenzione! Possibili spoiler!

Come detto, la notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre ha finalmente permesso ai fan di Stranger Things di godersi la tanto attesa parodia simpsoniana della propria serie preferita: I protagonisti di questa mini-storia sono Bart, Milhouse, Nelson, Ralph e Martin, che diventano dunque gli eroi di giornata.

It's good to know Kirk has his priorities straight here. #TheSimpsons pic.twitter.com/bWUFRgo0zD — The Simpsons (@TheSimpsons) October 21, 2019

E adesso già vi sentiamo, in lontananza, a chiederci: chi interpreta Undici? Lisa, che domande! Tra l'altro, è proprio lei ad incontrare nel Sottosopra la versione più datata di sé, vale a dire quella disegnata nella prima storica stagione della serie.

Un'altra delle perle è senza dubbio rappresentata da Kirk Van Houten, che tenta di comunicare con un'altra dimensione beccandosi i rimproveri di Luann - che nell'occasione interpreta Joyce -. A manifestare ancor di più l'attaccamento agli anni '80, poi, ci pensa un Disco Stu vestito da teenager ed intento ad esibirsi nella mossa super-vintage del verme. Insomma, il tutto si gioca su un doppio filo tra citazioni a Stranger Things, alle origini dei Simpson e al contesto temporale in cui il mini-episodio è ambientato, per la gioia di tutti gli spettatori.

Stranger things have happened but, uh, we can't think of any. #TheSimpsons pic.twitter.com/ciL4DiwSiD — The Simpsons (@TheSimpsons) October 21, 2019

Il cattivo di turno, ovviamente, non poteva che essere il signor Burns, che tenterà in tutti i modi di ostacolare i protagonisti di turno. Tra l'altro, il fulcro della trama si snoda sul salvataggio di Milhouse, intrappolato nel Sottosopra e alle prese con tutti i pericoli della dimensione in questione. Non soltanto i personaggi menzionati, comunque, tra coloro che si ritagliano uno spazio più o meno importante con Danger Things, che si rivela essere un piccolo capolavoro di sviluppo e comunicazione, considerate anche le tantissime interazioni sui social. E voi, che idea vi siete fatti su questo episodio n.666? Curiosi di scoprire quante e quali citazioni vi sono al suo interno?