Attenzione! Possibili spoiler!

Questa notizia circolava già molto prima dell’uscita del primo episodio. A quanto sembra Jeremy Irons altri non sarebbe che… Adrian Veidt ovvero Ozymandias, colui che ha ideato il terrificante “incidente” del 1985. A quanto pare, per l’uomo più intelligente del mondo, è risultato facile simulare la propria morte per fuggirsene in un qualche castello dove vivere una vita agiata.

HD HBO Il personaggio di Jeremy Irons coi suoi domestici nell'episodio pilota di Watchmen

La questione dell’orologio ha inoltre una forte componente simbolica, poiché l’intera storia di Watchmen era scandita dal cosiddetto Orologio dell’Apocalisse (il metaforico oggetto che scandisce il tempo restante alla Terra prima che l’umanità scateni un conflitto nucleare annientando se stessa). Inoltre il potentissimo Dottor Manhattan, ovvero Jon Osterman, era figlio di un orologiaio. E il personaggio di Irons dichiara ai suoi due domestici di aver scritto un’opera teatrale intitolata Il figlio dell’Orologiaio nella quale i due avranno il ruolo di protagonisti.

Che i due domestici siano due creature artificiali create da Irons/Veidt con le sue abilità di scienziato e manipolatore genetico? Il loro comportamento è in effetti fin troppo singolare per non essere sospetto. Che siano una sorta di cloni di Dottor Manhattan ma depotenziati per essere tenuti più facilmente sotto controllo? Questo spiegherebbe la faccenda del “figlio dell’orologiaio” almeno metaforicamente, e li renderebbe una sorta di Adamo ed Eva creati dallo stesso Veidt. Chissà.