di Pasquale Oliva - 24/10/2019 16:47

The Big Bang Theory avrà anche salutato il suo pubblico ma qualcosa di Leonard è rimasto nel cuore di colui che lo ha interpretato per 12 stagioni. Johnny Galecki produrrà una serie TV su un gruppo di amici appassionati di videogames.

Da geek appassionato (anche) di videogiochi a produttore di una serie TV con al centro gli eSport il passo è breve per Johnny Galecki, star della sitcom The Big Bang Theory che ha prestato per 12 stagioni il volto a Leonard Hofstadter.

Lo abbiamo visto per anni alle prese con avvincenti sfide ad Halo e Warcraft, per citarne alcuni, e ci sarà anche un po' di Leonard Hofstadter in The Squad. Questo il nome della comedy che sarà prodotta per NBC da Alcide Bava Productions e Warner Bros. TV e scritta da Anthony del Brocco, quest'ultimo già autore di The Big Bang Theory dalla quinta stagione in poi. Stando a quanto riportato da Variety, la serie racconterà la storia di un gruppo di amici uniti dalla sconfinata passione per gli eSport.

L'argomento al centro della nuova sitcom è quanto mai attuale. Quella degli eSport, piaccia o meno, è una realtà affermata con tanto di tornei nazionali o mondiali che attirano l'attenzione di milioni di spettatori e con premi da capogiro. Ad esempio, il campione del mondo in carica di Fortnite - oggi il titolo più seguito in assoluto e giocato da player di tutte le età - si è portato a casa un bottino da 3 milioni di dollari conquistando il primo posto alla finale tenutasi lo scorso luglio a New York.

Sarà interessante scoprire come The Squad si avvicinerà al mondo dei videogames, da cui molti desiderano tenersi ad una certa distanza. La serie TV potrebbe inoltre mettere sotto la lente d'ingrandimento le dinamiche di questa realtà, con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. Riuscirà a fare breccia nei cuori dei telespettatori come The Big Bang Theory?

Inoltre, The Squad non sarà l'unica comedy a trattare l'argomento degli eSport. In futuro CBS sarà infatti la casa di uno show basato sulla vita di Rick Fox, ex giocatore di pallacanestro (Boston Celtic e LA Lakers) e fondatore dell'organizzazione e-sportiva Echo Fox.