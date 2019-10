Gli scarafaggi in casa sono una brutta cosa. Quest’affermazione mette d’accordo sicuramente tutti, ma tentare soluzioni estreme per liberarsene può rendere la faccenda ancora più brutta.

Lo sa bene Cesar Schmitz, un 48enne brasiliano alle prese con un notevole problema di infestazione.

Cesar ha tentato di liberarsi degli ospiti indesiderati con un metodo tradizionale: uno spray apposito. Purtroppo, come ha potuto constatare lui stesso, lo spray non produceva l’effetto desiderato. L’unico risultato ottenuto è stata la fuoriuscita degli insetti dalle loro tane.

Dato che la moglie si lamentava di continuo del problema e aveva una gran paura degli scarafaggi, Cesar ha tentato un rimedio estremo.

Una volta individuate le tane in giardino, ha deciso di buttarci sopra della benzina. Dopodiché, ha iniziato ad accendere fiammiferi e a lanciarli sul liquido infiammabile.

Il povero Cesar, come lui stesso ha ammesso, non poteva certo immaginare che la tana sarebbe esplosa e con lei un pezzo di prato del suo giardino!

