TV News

[Spoiler!]

di Paola Pirotti - 24/10/2019 11:38 | aggiornato 24/10/2019 11:43

HBO ha pubblicao la backstory degli eventi e dei personaggi di Watchmen prima della serie attraverso un sito creato per l'occasione.

0 condivisioni

Una delle serie più attese dell'anno è senza dubbio Watchmen. Dopo il film del 2009 di Zack Snyder, l'acclamata miniserie a fumetti ideata da Alan Moore e Dave Gibbons torna sullo schermo grazie a HBO e allo showrunner Damon Lindelof.

E in occasione della sua messa in onda, una specie di Wikipedia molto speciale è nata per i fan dei supereroi più stravaganti dell'universo DC Comics. In un'America alternativa in cui supereroi sono dei pericolosi fuorilegge, tutto può succedere.

Sul sito di HBO è infatti online Peteypedia, ovvero un pagina che contiene tutti i file sul mondo dei Watchmen dell'agente dell'FBI Dale Petey (personaggio originale della serie interpretato da Dustin Ingram). Ogni documento contiene informazioni sul passato e la backstory di eventi e personaggi.

Come riporta il sito Polygon, Peteypedia per ora contiene i link a quattro file .pdf, ognuno con dei dettagli inediti sul mondo di Watchmen. Come ad esempio, gli eventi della storia americana dal 1985 – data in cui sono ambientati i fumetti di Watchmen fino agli eventi che portano alla serie oggi nel 2019.

Ci sono, naturalmente, riferimenti ai personaggi protagonisti della storia dei fumetti e le loro vite dopo gli eventi del 1985. E ancora, nei file si fa riferimento ad alcuni dettagli del nuovo mondo degli Watchmen. Per esempio, nel memo "Tu e il Computer" del direttore dell'FBI James Doyan, datato 29 agosto 2019 viene rivelato che:

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il tabacco è una sostanza controllata

Nel 1993, la Tech Recall e il Reintroduction Actsono passate come leggi, il che ha autorizzato il presidente degli Stati Uniti Robert Redford a reintrodurre la tecnologia illegale/non sicura nell'area pubblica per ben 30 anni.

Un altro memo, dal titolo "Veidt & Rorschach", invece fa riferimento ad alcuni dettagli molto interessanti:

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Agent Petey non pensa che Veidt sia morto.

Laurie Blake (aka Silk Spectre II) adesso è un agente dell'FBI. Prima, una delle sue personalità da supereroe è stata La Comica e pare che sia pubblicamente riconosciuta come la figlia del più celebre Comico.

Rorschach è considerato ufficialmente scomparso, e la Settima Cavalleria crede che Veidt ne sia responsabile.

Il diario di Rorschach è stato trasferito dalla polizia di New York all'FBI nel 1995.

Com'è chiaro, Peteypedia intende tenere aggiornati i fan della serie sugli eventi e il nuovo mondo di Watchmen senza lasciarli con dubbi e confusioni. È molto probabile, quindi, che dopo ogni episodio della serie il sito verrà aggiornato con nuovi documenti.

Non resta altro che aspettare le novità di Peteypedia e seguire con attenzione la serie di Watchmen!