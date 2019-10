TV News The Walking Dead

24/10/2019

Orde di zombie si riversano verso Alexandria, ma anche verso Hilltop, che ritroviamo per scoprire come se la cavano i suoi abitanti. Cosa sta succedendo? In attesa di scoprirlo, ecco i video in anteprima di The Walking Dead 10x04.

Il prossimo episodio di The Walking Dead s’intitola come la tagline di questa decima stagione: Silence the Whispers. Zittisci i sussurri.

Il tormentone che aveva accompagnato il lancio dei nuovi episodi, sta quindi per diventare realtà davanti ai nostri occhi. Impresso sulle porte e sui muri, scritto da chi vuole vendetta contro i Sussurratori.

E a raccontarci come sarà, questa realtà, c'è Michael Cudlitz, l’ex interprete di Abraham nella serie, alla regia dell’episodio.

Dopo aver debuttato alla regia nella stagione 9, torna dietro le telecamere per mostrarci il clima da Guerra Fredda che riguarda i due schieramenti: i nostri da una parte, Alpha e i Sussurratori dall’altra.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! E mentre gli zombie continuano ad arrivare ad Alexandria - senza che, apparentemente, siano i Sussurratori a manovrarli: l'aveva ipotizzato anche Lydia nello scorso episodio - la stessa cosa inizia ad accadere fuori dai cancelli di Hilltop. Già: scopriremo che i vaganti si radunano e si dirigono verso destinazioni precise. E forse potrebbero avere ragione i Sussurratori che negavano e Lydia, figlia di Alpha, che indicasse come quel modus operandi non fosse nello stile della madre, e non lo fosse mai stato prima. Cosa sta succedendo? Perché migliaia di zombie si dirigono verso le comunità dei nostri, rimaste finora relativamente al sicuro dalle orde?

Ne sapremo di più mentre verremo aggiornati anche sulla situazione a Hilltop, in attesa di scoprire se l’eventuale ritorno di Maggie cambierà le carte in tavola, ma soprattutto in attesa di capire se avverrà davvero.

Molti lo sperano, non tutti ci credono.

Come ci era già stato anticipato, il tema della paranoia sarà predominante in questa stagione, e in particolar modo in questo episodio.

Mentre i leader cercano di prendere delle decisioni in maniera lucida, gli abitanti di Alexandria vogliono vendetta per i loro amici uccisi da Alpha e chiedono a gran voce, anche con le scritte Silence the Whispers, di combatterli.

Più volte The Walking Dead ci ha dimostrato come la strategia, nel nuovo mondo, sia fondamentale per vincere sia le battaglie che la guerra.

Riusciranno, i nostri, a calmare gli animi mentre si organizzano per aumentare le probabilità di vittoria?

Alexandria è stata colpita direttamente, ma anche Hilltop - ora fusa con il Regno, che è stato distrutto - ha subito gravi perdite.

Come si comporteranno i suoi abitanti? Lo scopriremo lunedì prossimo su FOX!