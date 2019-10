TV News

Le avventure di Cloak e Dagger si concluderanno con la seconda stagione del loro show. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore.

Cloak & Dagger, show televisivo basato sugli omonimi eroi Marvel che andava in onda sulla rete americana Freeform, è stato cancellato. L'annuncio ufficiale è arrivato il 24 ottobre (nella notte italiana) rivelando quindi che la serie non avrebbe avuto una terza stagione. Una notizia che sicuramente non farà piacere ai fan della coppia di eroi, che ne hanno seguito assiduamente le avventure fino a oggi e che è un'ulteriore segnale della profonda trasformazione che il lato televisivo della Casa delle Idee.

Sin da quando è stato annunciato che i nuovi progetti seriali previsti per Disney+ sarebbero stati affidati direttamente ai Marvel Studios, i quali si erano occupati fino a quel punto solo dei film, in molti si sono domandati quale sarebbe stato il ruolo di Marvel Television. Con il passare del tempo, sempre più progetti di questa divisione sono stati cancellati, come la serie prevista su Ghost Rider, al punto che i prodotti a essa legata attualmente ancora in palinsesto sono Runaways e Agents of S.H.I.E.L.D., che si concluderà con la prossima stagione.

Parallelamente a questo, sono arrivate due notizie importanti relative alla riorganizzazione dell'azienda. La prima riguarda Kevin Feige che è diventato Chief Creative Officer, con il compito di supervisionare il processo creativo di tutti i prodotti della compagnia. Successivamente è arrivato un secondo annuncio secondo cui Jeph Loeb si ritirerà presto dalla sua posizione di Executive Vice President di Marvel Television.

Al di là di qualsiasi congettura su ciò che stia succedendo "dietro le quinte", quello che resta è che Cloak & Dagger ha ufficialmente concluso la propria corsa e non tornerà con una terza stagione. I fan però potrebbero ancora vedere presto i due eroi per un'ultima volta: nei piani originali della terza stagione del sopracitato Runaways era previsto un crossover con lo show Freeform. Al momento non sono arrivate comunicazioni relative a una cancellazione di questo episodio, per cui forse Cloak and Dagger potrebbero tornare ancora per un ultimo inchino al proprio pubblico...

