Dragon Ball Z Kakarot: storia, personaggi e combattimenti nel nuovo video gameplay

di Andrea Guerriero - 25/10/2019 08:51 | aggiornato 25/10/2019 08:52

Goku e i suoi amici stanno per tornare su PC e console con una nuova, grande avventura. In uscita a gennaio, Dragon Ball Z Kakarot svela tutte le sue bellezze poligonali in un ricco gameplay showcase.

I fan di Dragon Ball farebbero bene a segnare la data del 17 gennaio 2020 sui propri calendari.

Con l'anno nuovo, infatti, sbarcherà nei negozi fisici e digitali il promettente Dragon Ball Z Kakarot, nuovo videogame dedicato ai Saiyan nati alla matita - e dal genio - del mangaka giapponese Akira Toriyama. Un titolo, quello realizzato dai ragazzi di CyberConnect2 per conto del publisher Bandai Namco, che spezza la tradizione degli ultimi anni: mettendo da parte le dinamiche dei classici picchiaduro ad incontri - saggiate, con ottimi riscontri, nel recente Dragon Ball FighterZ -, Kakarot si propone come un actionRPG che ripercorre gli eventi dell'amatissima serie Z.

Pad alla mano, potremo vivere in prima persona su PC, PlayStation 4 e Xbox One alcune delle battaglie più iconiche già viste tra manga e anime, arricchite poi da tante storie secondarie inedite, create appositamente per il videogioco. Obiettivo del team di sviluppo è quello di espandere l'universo narrativo di Toriyama, che per l'occasione ha anche creato un personaggio ad hoc, Bonyu, ex membro della squadra Ginew.

E se è vero che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio gioco di ruolo, anche in Dragon Ball Z Kakarot potremo dedicarci a numerose attività collaterali. Non solo scontri all'ultima onda energetica e missioni principali, ma anche tante subquest concentrate sui comprimari e mini-giochi accessori, come la pesca, il baseball o la cucina - sì, anche la versione poligonale di Goku ama mangiare!

Tutti elementi che Bandai Namco ha raccolto nel video poco più in alto in questo stesso articolo, un gameplay showcase che illustra ad appassionati e semplici curiosi l'intera offerta ludica della produzione.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile dal 17 gennaio 2020 - sia in versione fisica che digitale - su PS4, Xbox One e PC.