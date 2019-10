Cinema

di Marcello Paolillo - 25/10/2019 14:26 | aggiornato 25/10/2019 14:31

Sony Pictures ha rilasciato online la clip ufficiale di Spider-Man: Far From Home nella quale il villain Mysterio decide di rivelare al mondo l'identità segreta di Peter Parker.

2 condivisioni

Spider-Man: Far From Home è il secondo capitolo standalone delle avventure di Spidey nel Marvel Cinematic Universe, ultima pellicola della cosiddetta Fase 3.

Il film ha innestato nell'Universo Marvel il villain Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhall, un supercattivo decisamente diverso rispetto ai classici avversari di Peter Parker visti sul grande schermo.

Il personaggio di Quentin Beck è infatti stato creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1964, apparendo per la prima volta in The Amazing Spider-Man numero 13. Nel film, da alleato dell'Arrampicamuri, Mysterio svela ben presto essere un abile manipolatore, desideroso solo di mettere le mani sulla tecnologia di Tony Stark (inclusi gli occhiali contenenti l'intelligenza artificiale E.D.I.T.H.).

Ora, è stata pubblicata online (via ComicBook) parte di una delle due sequenze post-credit ufficiali di Far From Home, nella quale Mysterio - subito dopo essere stato smascherato dall'eroe in calzamaglia - svela al mondo l'identità segreta di Spider-Man.

Il video - visionabile poco sopra - mostra l'edizione straordinaria del Daily Bugle durante la quale Mysterio sostiene che Spider-Man abbia utilizzato i potenti droni per attaccarlo, poiché in possesso delle tecnologie di Tony Stark. Poco prima di venire ucciso da Spidey nella versione "fake" del filmato, Quentin dichiara al mondo che Peter Parker è in realtà l'Uomo Ragno.

L'identità segreta di Peter è quindi ora svelata al mondo e non è chiaro come e in che modo Marvel Studios deciderà di gestire la cosa nel prossimo film dedicato all'Arrampicamuri.

Nel cast di Spider-Man: Far From Home, uscito nei cinema italiani lo scorso 10 luglio di quest'anno, troviamo Tom Holland nuovamente nei panni del protagonista, Zendaya (MJ), Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Jake Gyllenhaal (Mysterio).

Il film, già disponibile in edizione digitale, uscirà anche in versione fisica per il mercato Home Video italiano a partire dal 5 novembre prossimo.