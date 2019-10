Cinema

Emozioni, divertimento... da paura, intrighi e molto, molto altro. L'ultimo weekend di ottobre è caratterizzato da una programmazione ricchissima e all'insegna del grande cinema.

Il fine settimana in arrivo porta in sala l'attesa pellicola Downton Abbey e l'ultima fatica di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore. Ma la programmazione è davvero ricchissima e comprende anche la commedia horror rivelazione Finché morte non ci separi.

Se volete conoscere le ultime uscite e non perdervi nessuna novità, qui di seguito trovate tutti i film al cinema nel weekend del 26 e 27 ottobre 2019.

Animazione

One Piece: Stampede

Animazione - Giappone, 2019 - Durata 101 Min.

Rufy e la sua ciurma ricevono un invito per partecipare alla Fiera mondiale del Pirata. A organizzare il grande evento è il misterioso Buena Festa, che richiama sull'isola di Delta filibustieri da ogni parte del mondo, con la promessa di partecipare a una vera e propria caccia al tesoro di Gold Roger, il Re dei Pirati. Ma le intenzioni di Buena Festa non sono chiare e ben presto Cappello di Paglia e i suoi amici si ritrovano ad affrontare una minaccia apparentemente insormontabile.

Il film porta la firma di Takashi Otsuka e conta sulle voci di Renato Novara, Roberto Draghetti, Enrico Di Troia.

Se siete fan di Rufy e compagnia, non perdetevi le tante iniziative organizzate nei cinema italiani per il 20esimo anniversario della saga. E date un'occhiata all'approfondimento e alla recensione su MondoFox.

Commedie

L'uomo senza gravità

Commedia - Italia, Belgio, Francia, 2019 - Durata 107 Min.

In un piccolo paese della provincia italiana, in una notte turbolenta, nasce Oscar, un bambino... senza gravità. Il piccolo, che galleggia nell'aria e sopra la pesantezza della quotidianità, viene cresciuto dalla nonna, Alina, che lo costringe in casa, lontano dalla curiosità e dalla meschinità. Però Oscar cresce e inizia a desiderare di conoscere il mondo e magari difenderlo come il suo supereroe preferito, Batman. Ma il mondo sarà in grado di capire e accettare Oscar? L'unica a sapere del suo dono della leggerezza, insieme alla mamma e alla nonna, è Agata, amica di infanzia e primo, oltre che unico grande amore.

Diretta da Marco Bonfanti, la pellicola è interpretata da Elio Germano, Michela Cescon, Elena Cotta, Silvia D'Amico, Vincent Scarito, Cristina Donadio, Andrea Pennacchi, Pietro Pescara, Jennifer Brokshi, Francesco Procopio, Salvio Simeoli.

Vi incuriosisce? Allora date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Finché morte non ci separi

Commedia, Horror, Thriller - USA, 2019 - Durata 95 Min.

Grace si sposa con Alex ed entra a fare parte della ricchissima ed eccentrica famiglia Le Domas. O almeno, così pensa. La prima notte di nozze, la giovane viene invitata a partecipare a una bizzarra usanza dei suoi parenti acquisiti: giocare a nascondino contro l'intero clan. Ma la strana tradizione non è un gioco, bensì una caccia all'uomo. I Les Domas sottopongono Grace a un rituale spietato. Diventerà (davvero) parte della famiglia, se sopravviverà fino all'alba...

Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e annovera nel cast Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

Documentari

Vivere, che rischio

Documentario - Italia, 2019 - Durata 83 Min.

Il nome Cesare Maltoni forse non è molto conosciuto (almeno, in Italia), ma l'oncologo di Bologna (mancato nel 2001) è stato una delle menti più brillanti del '900 e un precursore nell'ambito degli studi sugli effetti cancerogeni di alcune sostanze industriali e della prevenzione dei tumori dell'utero. Instancabile nel perseguire il bene dei pazienti, schietto, concreto e con un carattere difficile, è stato spesso emarginato e messo all'angolo, ma il suo lavoro e la sua metodologia sono stati fondamentali per porre le nuove basi della ricerca.

Il documentario è stato realizzato da Michele Mellara, Alessandro Rossi.

Drammatici

Downton Abbey

Drammatico - Gran Bretagna, 2019 - Durata 122 Min.

Yorkshire, 1927. Il conte di Grantham, Robert Crawley, riceve da Buckingham Palace una lettera che annuncia che re George V e sua moglie Mary si recheranno in visita presso la loro tenuta di Downton Abbey per una cena e una notte. La notizia genera grande fermento e la primogenita del conte, Mary, e il cognato, Tom Branson, subentrati al comando della magione, si mettono subito all'opera per ricevere degnamente i reali. Per non correre rischi, i due richiamano dalla pensione lo storico, affidabile maggiordomo, Charles Carson. Una decisione che non viene presa bene dal nuovo, Thomas Barrow. Un altro problema è rappresentato da Tom l'irlandese, che con le sue idee indipendentiste potrebbe creare non poco imbarazzo. Ma la vera crisi esplode quando da Buckingham Palace arriva l'imposizione di sostituire tutto il personale di Downton Abbey con quello di corte...

Il film è diretto da Michael Engler e conta sulla presenza di Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, Maggie Smith, Imelda Staunton.

Se siete fan della serie, non perdetevi il video che anticipa il ritorno dei Crawley e i poster ufficiali del film. E preparatevi, perché (a quanto) pare, non sarà l'unica incursione degli abitanti di Downton Abbey sul grande schermo...

Miserere

Drammatico - Grecia, Polonia, 2018 - Durata 97 Min.

Un avvocato di successo conduce una vita all'apparenza perfettamente felice, con la moglie, il figlio adolescente e una bella casa vicino al mare. Ma quando la consorte rimane vittima di un incidente e cade in coma, il mondo dell'uomo va in mille pezzi. La tristezza diventa l'elemento dominante della sua vita, ma gli porta qualcosa di inaspettato: l'attenzione e l'affetto di chi, in un modo o nell'altro, ha a che fare con lui. E ben presto, l'avvocato si rende conto di non poterne più fare a meno. La commossa e intensa partecipazione umana che lo circonda lo appaga così profondamente, da spingerlo a sperare che sia per sempre. Così, quando la moglie si risveglia, l'uomo inizia a fare strani pensieri...

Diretta da Babis Makridis, la pellicola è interpretata da Yannis Drakopoulos, Evi Saoulidou, Pavlos Makridis, Costas Xikominos, Makis Papadimitriou, Kostas Kotoulas, Nota Tserniafski, Georgina Chryskioti.

Sole

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 102 Min.

Ermanno è un ragazzo sbandato, che campa di espedienti (non sempre legali) e non sa cosa vuole dalla vita. Quando lo zio Fabio, l'unica famiglia che abbia, gli propone di fingersi il padre del bambino di una giovane ragazza polacca, Lena, per potere adottare il nascituro, il ragazzo accetta. Ma quella che dovrebbe essere una formalità per fare (bei) soldi facili si trasforma in un effetto destabilizzante nella vita di Ermanno e lo porta a riflettere su sé stesso e quello che vuole. Fino a cambiare tutto.

Il film è diretto da Carlo Sironi e annovera nel cast Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi, Barbara Ronchi, Vitaliano Trevisan.

Tutto il mio folle amore

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 97 Min.

Vincent ha 16 anni ed è affetto da un disturbo della personalità, che fa vivere lui e chi gli sta vicino su un ottovolante di emozioni. Con il tempo, la mamma Elena ha imparato a gestire quel figlio così speciale e amato. E a darle un (grande) aiuto, a un certo punto è arrivato Mario, che ha subito voluto bene a Vincent e ha deciso di adottarlo. Ma l'equilibrio precario dei tre va in frantumi quando Willi, cantante di balera e padre naturale del ragazzo, ricompare all'improvviso. L'uomo scompagina le carte e offre a Vincent la tanto desiderata occasione per scoprire il mondo, quando parte per una turnée nei Balcani, senza sapere che il figlio si è nascosto sul suo furgone...

Diretta da Gabriele Salvatores, la pellicola conta sulla presenza di Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian, Maruša Majer, Tania Garribba.

Per sapere di più, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Sentimentali

Vicino all'orizzonte

Sentimentale, Drammatico - Germania, 2019 - Durata 109 Min.

Jessica ha appena compiuto 18 anni e davanti a sé ha un futuro di infinite possibilità. Un giorno incontra Danny, un ragazzo affascinante e ombroso, che conquista immediatamente la sua attenzione. Ben presto, tra i due scatta la scintilla e Jessica e Danny vengono travolti da un sentimento profondo e pieno di passione. Ma il giovane nasconde un segreto, che incombe come un'ombra scura sulla loro felicità. Jessica si ritrova davanti a una scelta senza possibilità di compromesso: combattere per l'amore della sua vita o dire addio a quella che è sicura che sia la sua anima gemella.

Il film è diretto da Tim Trachte ed è interpretato da Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Henry Horn, Jamie Bick, Judith Paus, Axel Röhrle, Lena Vogt, Emil Schwarz.