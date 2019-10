Gamewarez presenta Hurricane, la sua nuova linea di poltrone da gaming

Videogames

Curate nel design e comodissime, le poltrone della nuova serie Hurricane di Gamewarez sono un ottimo acquisto per chi vuole videogiocare a lungo in assoluto relax.

Al giorno d'oggi, la scelta di quale modello di controller utilizzare o quale paio di cuffie indossare può cambiare radicalmente l'esperienza di gioco. Anche il tipo di seduta che ci accompagna nelle sessioni in compagnia della nostra console preferita - soprattutto in quelle lunghe - può influire drasticamente sul risultato delle varie partite, oltre ovviamente sulla salute fisica.

Per coloro che abitualmente trascorrono molte ore davanti ai videogiochi, l'azienda tedesca Gamewarez ha lanciato sul mercato Hurricane, nuova linea di poltrone per il gaming capace di unire qualità, comodità e design. No, non stiamo parlando dell'ennesima variante dei classici modelli da ufficio, dotata di rotelle e schienale rigido, ma di una vera e propria poltroncina che strizza l'occhio ai classici pouf.

Proposte in un ecopelle trapuntata fortemente idrorepellente, così da poter essere pulite senza troppi problemi dai residui di cibo e bevande, queste sedute sono dotate di una struttura semirigida composta da sfere in EPS, in grado di adattarsi nel migliore dei modi al peso e alla forma della persona che le utilizza.

Davvero leggere e pratiche da spostare, particolare che le rende perfette per essere conservate in camera e trasportate - all'occorrenza e senza sforzi - in altre stanze della casa, come abbiamo detto le Hurricane sono pensate principalmente per i videogiocatori.

Sul lato destro dalla poltrona sono infatti presenti tre tasche, apribili per formare una più grande, pensate per contenere e conservare accessori come il controller della console o, perché no, una bottiglia della propria bibita preferita. Sul lato sinistro, invece, è posizionato un pratico gancio a bottone in cui poter attaccare un paio di cuffie da gaming, così da averle sempre a portata di mano.

HD Gamewarez Una tripla tasca porta accessori e un gancio per le cuffie fanno della Hurricane una poltrona da veri gamer

Assieme alla Crimson Hurricane, ovvero la poltrona con le rifiniture rosse che che trovate nelle immagini qui sopra, la nuova linea di Gamewarez si compone di altri tre modelli: la Cosmic Hurricane, con rifiniture nere; la Granite Hurricane, totalmente grigia; e infine la Artic Hurricane, con rifiniture blu.

Alla poltrona può essere inoltre abbinato un comodo poggiapiedi, disponibile in tante varianti e colorazioni diverse e anch'esso dotato di tasche laterali in cui riporre accessori o bevande.

HD Gamewarez Gli altri modelli della linea Hurricane di Gamewarez: Cosmic, Granite e Artic

Se state cercando una seduta da aggiungere alla vostra camera o al vostro studio, quelle della linea Hurricane di Gamewarez sono senz'altro un'ottima soluzione. Il design minimale ma curato, unito alla loro funzionalità e comodità, le rendono un valido acquisto per tutti i gamer che trascorrono ore e ore a videogiocare sulla propria console di casa.

Per scoprire tutti i modelli disponibili - ce ne sono anche alcuni brandizzati con i loghi di Play Station e Call of Duty - e gli altri accessori proposti dall'azienda tedesca, vi consigliamo di fare un giro sul sito ufficiale di Gamewarez. Chissà che non troviate qualcosa da regalare - o farvi regalare - questo Natale.