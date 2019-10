Cinema

di Rina Zamarra - 25/10/2019 09:32 | aggiornato 25/10/2019 09:37

Dal 23 ottobre 2019 i fan di Hitchcock potranno vedere 15 film del maestro in formato Blu-ray: Universal Pictures lancia il cofanetto House of Hitchcock Collection.

1 condivisione

Universal Pictures propone un nuovo cofanetto dedicato a tutti gli estimatori di Alfred Hitchcock. Dal 23 ottobre 2019 è in vendita House of Hitchcock Collection con 15 film del maestro in formato Blu-ray.

L’edizione è curata in ogni dettaglio e i dischi con i film sono contenuti in una speciale confezione caratterizzata da una copertina dal design lenticolare.

Questi i film inclusi nel cofanetto:

Sabotatori - 1942 - con Priscilla Lane e Robert Cummings

- 1942 - con Priscilla Lane e Robert Cummings L’ombra del dubbio - 1943 - con Joseph Cotten e Teresa Wright

- 1943 - con Joseph Cotten e Teresa Wright Nodo alla gola - 1948 - con James Stewart e John Dall

- 1948 - con James Stewart e John Dall La finestra sul cortile - 1954 - con James Stewart e Grace Kelly

- 1954 - con James Stewart e Grace Kelly Caccia al ladro - 1955 - con Cary Grant e Grace Kelly

- 1955 - con Cary Grant e Grace Kelly La congiura degli innocenti - 1955 - con Shirley MacLaine

- 1955 - con Shirley MacLaine L’uomo che sapeva troppo - 1956 - con James Stewart e Doris Day

- 1956 - con James Stewart e Doris Day La donna che visse due volte - 1958 - con James Stewart e Kim Novak

- 1958 - con James Stewart e Kim Novak Psycho - 1960 - con Janet Leigh e Anthony Perkins

- 1960 - con Janet Leigh e Anthony Perkins Gli uccelli - 1963 - con Rod Taylor e Tippi Hedren

- 1963 - con Rod Taylor e Tippi Hedren Marnie - 1964 - con Tippi Hedren e Sean Connery

- 1964 - con Tippi Hedren e Sean Connery Il sipario strappato - 1966 - con Paul Newman e Julie Andrews

- 1966 - con Paul Newman e Julie Andrews Topaz - 1969 - con Frederick Stafford, Michel Piccoli e Philippe Noiret

- 1969 - con Frederick Stafford, Michel Piccoli e Philippe Noiret Frenzy - 1972 - con Billie Whitelaw e Alec McCowen

- 1972 - con Billie Whitelaw e Alec McCowen Complotto di famiglia - 1976 - con Karen Black e Bruce Dern

Oltre ai film, House of Hitchcock Collection contiene 15 ore di bonus extra e una serie di memorabilia pensati per immergere i fan nel mondo del regista:

tre lettere originali di Hitchcock

gli storyboard originali dei film

un set da camera del Bates Motel di Psycho

15 cartoline con i poster originali dei film presenti nel cofanetto

un poster con la planimetria della casa di Psycho

un libretto sul cinema di Hitchcock commentato da esperti del settore

Universal Pictures

Arriva anche Scarface Gold Edition

Universal ha previsto anche una seconda uscita speciale dedicata a tutti gli appassionati di cinema: dal 5 novembre 2019 sarà in vendita il cofanetto Scarface Gold Edition.

Il cofanetto in edizione limitata contiene il film del 1983 con Al Pacino in formato 4K ultra HD e il film originale del 1932 diretto da Howard Hawks in formato Blu-ray.

Non solo, Scarface Gold Edition include 2 ore e mezza di contenuti extra e la statuetta The World is Yours. Qui di seguito, l'elenco dei bonus extra:

Il fenomeno Scarface

Il mondo di Tony Montana

La rinascita

La recitazione

La creazione

Scene eliminate

Universal Pictures

Buon cinema d'autore con Universal Pictures Home Entertainment Italia!