Tante anche le uscite dedicate alle serie TV, previste sempre per il 14 novembre. Si inizia con la prima stagione di Krypton in formato DVD. Il cofanetto contiene tutti gli episodi della stagione e una serie di bonus speciali:

Nel film, Norton veste i panni del violento Derek Vineyard. L’uomo finisce in carcere per omicidio e inizia un percorso di riabilitazione che lo porterà ad allontanarsi dall’ambiente di neofascisti americani di cui faceva parte. Purtroppo, però, il destino sembra volersi accanire su di lui impedendogli il riscatto definitivo dai suoi errori passati. Il fratello minore Danny (Edward Furlong), infatti, è deciso a seguire le sue orme.

Il film del 1998 sarà disponibile in DVD e in Blu-ray . Potrete così rivedere la magistrale interpretazione di Edward Norton , che gli è valsa una nomination agli Oscar come migliore attore protagonista.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok