I Simpson, Kevin Feige e i Fratelli Russo avranno un cameo

L'episodio Bart the Bad Guy andrà in onda sull'emittente televisiva americana di FOX il 23 febbraio 2020.

Sembra che il creatore de I Simpson, Matt Groening, colpirà al cuore dei nerd con un argomento molto di moda e scottante nell'era dei social network. Essere un fan dei cinecomic è sempre una corsa a ostacoli tra gli spoiler che circolano in rete, ancora prima che il film esca nelle sale cinematografiche. Peggio, quando il film esce non contemporaneamente tra Stati Uniti e Europa.

Quando Bart riesce a vedere in anteprima l'ultimo film di Vindicator ricatta i creatori dell'universo di Vindicator per ottenere quello che vuole, altrimenti rivelerà i fatti del film a chiunque. Se i dirigenti dello studio cinematografico - interpretati, ovviamente, da Joe e Anthony Russo - non daranno a Bart tutto quello che vuole, Bart rovinerà il film a tutti con i suoi spoiler. Così i dirigenti dovranno trovare il modo di impedire che ciò accada.

Il sito americano TVLine ha rivelato che la famiglia di Springfield ha un nuovo obiettivo da ragiungere: nella prossima stagione (la 31esima) l'episodio intitolato Bart the Bad Guy esplorerà l'idea di spoiler. E per farlo proporranno dei camei interessanti e inaspettati.

