Rian Johnson tornerà invece nelle sale il 27 novembre negli USA (e il 5 dicembre in Italia) grazie al thriller Cena con delitto - Knives Out , con Ana de Armas, Toni Collette, Chris Evans e Daniel Craig.

A novembre 2017 Disney annunciò infatti l'avvento di una nuova trilogia di Star Wars , che avrebbe dovuto espandere il già enorme universo cinematografico del franchise. Questi nuovi tre film dovrebbero avere come protagonisti personaggi mai visti prima, oltre ad essere ambientati in una galassia "ancora più lontana" rispetto a quella che ha fatto da sfondo alle vicende di Luke Skywalker e soci.

Il regista de Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson, ha ribadito di essere ancora in contatto con Lucasfilm per la realizzazione della sua trilogia dedicata all'universo di Star Wars.

