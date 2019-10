La cover dell'iPhone di Arnold Schwarzenegger è genio allo stato puro

CuriositàCelebrity

di Silvio Mazzitelli - 25/10/2019 16:22 | aggiornato 25/10/2019 16:27

Schwarzenegger ha deciso di usare sé stesso nella cover personalizzata del suo iPhone, ma il design è davvero geniale.

Una delle prime cose che noi tutti facciamo non appena comprato un nuovo telefono è quello di comprare una cover a esso dedicata. Certo, il principale motivo è quello di avere una protezione maggiore in caso di urti e cadute, ma il fattore estetico, in grado di personalizzare il proprio modello rispetto ad altri milioni presenti in commercio, è sempre molto importante.

Negli anni il mercato delle cover si è espanso fino a dare la possibilità alle persone di poterle personalizzare con le immagini da noi preferite, ma a volte anche in queste piccole cose può nascere il genio. Questo lo prova la nuova cover dell'iPhone di Arnold Schwarzenegger.

L'attore, che vedremo molto a breve in Terminator: Destino Oscuro, ha personalizzato il suo telefono con una cover che lo vede interpretare il protagonista del famoso film Commando; la cosa geniale è che lo spazio legato alle tre fotocamere del nuovo iPhone coincidono perfettamente con le bocche di fuoco del lanciarazzi che il Colonnello John Matrix (protagonista del film interpretato da Schwarzenegger) usa in una delle scene più famose della pellicola.

Questa cover è venduta da Represent al costo di 22,99 dollari, e se siete interessati ad averla anche voi sappiate che il sito spedisce anche all'estero. Schwarzenegger ha anche annunciato la messa in vendita nelle stories del suo profilo Instagram. Parte del ricavato della vendita di questa cover andrà a sostenere la fondazione USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy, creata dall'attore per combattere il fenomeno politico del Gerrymandering, un metodo ingannevole per dividere gli elettorati durante le elezioni.

La cover di Schwarzy non è però l'unica a far combaciare perfettamente le immagini con lo spazio adibito alle fotocamere dei diversi smartphone in commercio. Ecco altri esempi altrettanto geniali ed esilaranti.

Quale di queste cover vorreste per il vostro telefono?

