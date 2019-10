Sister Act: Whoopi Goldberg riprende il suo ruolo per il musical a Londra

Curiosità

di Giuseppe Benincasa - 25/10/2019 10:28 | aggiornato 25/10/2019 10:31

Whoopi Goldberg interpreterà ancora una volta Deloris Van Cartier nell'adattamento musicale del film cult Sister Act!

L'attrice Whoopi Goldberg è in procinto di riprendere il suo ruolo iconico di Deloris Van Cartier nel revival musicale di Sister Act che si svolgerà a Londra per un mese intero.

Goldberg, 64 anni il prossimo 13 novembre 2019, vestirà anche i panni di produttrice dello spettacolo, come ha fatto per il primo musical del 2009. Al nuovo show musicale si potrà assistere dal 29 luglio al 30 agosto 2020.

Ad annunciare lo spettacolo come "evento del secolo" c'è un video, pubblicato dall'account ufficiale dello show, in cui Whoopi Goldberg e Jennifer Saunders (che interpreta la Madre Superiora, il ruolo che nel film era di Maggie Smith) invitano il pubblico in teatro:

*WHOOPI’S BACK* @WhoopiGoldberg will be coming to the @EventimApollo London next summer to play Deloris in @sisteractsocial alongside JENNIFER SAUNDERS as Mother Superior! It's gonna be (absolutely) FABULOUS, BABY! *ONLY 39 PERFORMANCES* https://t.co/zMCyVwhptx @ferrifrump pic.twitter.com/YAQ0YKix6Z — SISTER ACT THE MUSICAL (@sisteractsocial) October 24, 2019

La produttrice Jamie Wilson ha dichiarato:

Questa è un'occasione unica e molto speciale creata proprio per Londra per vedere uno degli attori più amati del nostro tempo che interpreta il ruolo per cui è così famosa e tanto amata. L'aggiunta di Jennifer [Saunders] significa che Sister Act promette davvero di essere l'ultima notte di risate e sorrisi con due grandi della commedia. Sarà davvero un'estate brillante!

Jennifer Saunders è una attrice comica pluripremiata, recentemente vista nel film Non è romantico? del 2019. In passato ha partecipato a serie televisive come Friends, Pappa e Ciccia e in qualità di doppiatrice ne I Simpson, nei film d'animazione Sing, Shrek 2, Minions e Coraline e la porta magica.

Per chi non lo ricordasse, Whoopi Goldberg ha interpretato il personaggio di Van Cartier in Sister Act - Una svitata in abito da suora nel 1992 e nel sequel dal titolo Sister Act 2 - Più svitata che mai nel 1993. Nel primo film, Van Cartier viene presentata come una cantante costretta a nascondersi in un convento, dopo aver assistito a un omicidio. Un terzo capitolo cinematografico, anche se è sempre stato nelle volontà di Whoopi Goldberg non si è mai realizzato, probabilmente - come dichiarato dall'attrice afroamericana - Disney lavorerà a un reboot, dove le sarà ritagliato un cameo o una piccola parte.

Goldberg sarà presto protagonista della serie TV L'ombra dello scorpione tratta dal romanzo di Stephen King, dove, curiosamente, interpreterà una guida spirituale, ovvero Madre Abigail.