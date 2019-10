Stranger Things 4 avrà 8 episodi (e potrebbe arrivare ad Halloween 2020)

TV News

di Matteo Tontini - 25/10/2019 12:10 | aggiornato 25/10/2019 12:14

Emergono nuovi dettagli sulla quarta e ultima stagione dello show tributo agli anni '80.

1 condivisione

Stranger Things 4 è stata annunciata ufficialmente e i fan non vedono l'ora di scoprire quando debutterà.

Ancora non si ha una data certa, ma le riprese della quarta stagione dovrebbero partire a gennaio e concludersi ad agosto 2020.

A riportarlo è TVLine, secondo cui (giustamente) questo escluderebbe un'uscita della serie in estate come le stagioni 1 e 3, ma spianerebbe la strada a una distribuzione autunnale. Magari, proprio come la season 2, Stranger Things 4 potrebbe fare capolino in occasione di Halloween. Inoltre, la fonte riporta che anche l'ultima stagione dello show dei fratelli Duffer sarà composta da 8 episodi, nonostante Netflix non lo abbia ancora confermato.

Di recente si era diffusa in rete la notizia, alimentata da un post su Reddit, secondo cui le riprese della season 4 sarebbero già cominciate in quel di Rome (in Georgia): un utente affermava infatti di aver notato l'auto di Jim Hopper parcheggiata accanto alla troupe, sebbene non recasse il logo della Polizia di Hawkins. Il fatto che nessuno dei membri del cast fosse stato visto sul posto, tuttavia, aveva fatto sorgere più di qualche dubbio ai fan in merito alla veridicità del rumor.

A dare meno credito all'indiscrezione, inoltre, il commento di un utente che afferma:

Li ho visti per strada. Un membro della troupe mi ha detto che stavano girando un film chiamato Blue Bayou, titolo di lavorazione di Black Widow (Vedova Nera). Stavano inoltre effettuando delle riprese della partita della Rome High Football la sera scorsa. Io spero comunque si tratti di Stranger Things.

Siete curiosi di scoprire cosa succederà in Stranger Things 4?