di Chiara Poli - 25/10/2019 10:25 | aggiornato 25/10/2019 14:32

Una protagonista che incanta fin dal primo momento, tanta azione e ottima musica: ecco gli ingredienti di Stumptown, la serie tratta dall'omonimo fumetto in prima assoluta su FOX dal 20 novembre.

Il suo personaggio in How I Met Your Mother, Robin, non è mai stata fra i miei preferiti, ma lei... Questo è un altro discorso. Cobie Smulders ha lavorato in diverse altre serie TV, da The L Word ad Agents of S.H.I.E.L.D. e Una serie di sfortunati eventi, senza mai sbagliare un ruolo.

Perché l'attrice canadese, oggi trentaseienne, ha una capacità di spaziare fra i generi che molti altri colleghi potrebbero invidiarle. E in Stumptown, in arrivo in prima assoluta su FOX dal 20 novembre ogni mercoledì alle 21.00, lo dimostra senz'ombra di dubbio.

Tratta dall'omonimo fumetto di Greg Rucka, Matthew Southworth, and Justin Greenwood, la serie è stata creata dallo stesso Rucka (Lazarus) ed è ambientata a Portland, dove Dexedrine Parios, che tutti chiamano Dex, lavora come investigatrice privata.

Ex marine dell'Intelligence in Afghanistan, Dex si prende cura del fratello Ansel (Cole Sibius) e si occupa dei casi che la polizia non riesce a gestire.

Sicura di sé, determinata, molto (troppo) appassionata di gioco d'azzardo, e pronta a tutto ciò che serve pur di tenere al sicuro chi ama, Dex deve costantemente fare i conti con il proprio passato e la traumatica esperienza che, in Afghanistan, l'ha vista riportare gravi ferite in un'esplosione che ha ucciso l'uomo che aveva amato.

HD ABC Studios Stumptown: il cast della serie in arrivo su FOX

Cobie Smulders non è l'unico volto noto ai fan del piccolo schermo in Stumptown: accanto a lei, nel cast, ci sono Jake Johnson (Nick in New Girl) e Michael Ealy (Sleeper Cell, The Good Wife, BarberShop) nei panni, rispettivamente, del migliore amico ed ex commilitone di Dex e del detective della polizia di Portland: Miles Hoffman.

Tantoo Cardinal (Vento di passioni, Frontiera) è Sue Lynn Blackbird, proprietaria del casino cittadino e madre dell'uomo di cui Dex era stata innamorata.

Adrian Martinez (The Blacklist: Redemption) dà vita al personaggio del camionista Tookie, prezioso informatore di Dex. Stumptown ha debuttato negli USA da circa un mese ottenendo ottime recensioni e il gradimento del pubblico.

HD ABC Studios Stumptown: la protagonista nell'episodio pilota

Imperdibile la colonna sonora, infarcita di grandi classici della musica made in USA e sempre con un ruolo di rilievo nella trama. Spesso accompagna le scazzottate di Dex con i suoi avversari, enfatizzando le scene d'azione ma anche facendo da commento per sdrammatizzare la situazione.

Stumptown è una serie ricca di colpi di scena e casi appassionanti, ma soprattutto di una protagonista che v'incanterà fin dal primo minuto. Non perdetela!