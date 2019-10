X-Men: Dark Phoenix, la recensione del Blu-Ray e una clip degli extra

Cinema

di Lorenzo Bianchi - 25/10/2019 14:09 | aggiornato 25/10/2019 14:13

X-Men: Dark Phoenix, il capitolo conclusivo della saga cinematografica degli Uomini X, è disponibile in Home Video. La recensione dell'edizione Blu-Ray e una clip degli extra.

0 condivisioni

Uscito nelle sale il 6 giugno 2019, X-Men: Dark Phoenix rappresenta la chiusura della lunga saga cinematografica degli Uomini X, iniziata nel 2000 e composta da ben dodici film (se si contano anche i tre su Wolverine e i due su Deadpool).

La pellicola pone ancora una volta al centro della trama la celebre saga della Fenice Nera, già adattata per il grande schermo nel 2006 in X-Men - Conflitto finale, con la giovane mutante Jean Grey (Sophie Turner) che viene posseduta da una potentissima entità cosmica non propriamente benevola.

Caratterizzato da un cast di primissimo piano di cui fanno parte James McAvoy, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence, da giovedì 24 ottobre il film è disponibile in Home Video nei formati DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD, pronto per essere rivisto sul proprio televisore di casa.

Di seguito vi proponiamo la recensione dell'edizione Blu-ray di X-Men: Dark Phoenix, gentilmente inviataci dalla divisione italiana di 20th Century Fox, che esteticamente si presenta in una semplice custodia amaray a disco singolo.

HD MondoFox L'edizione Blu-ray italiana di X-Men: Dark Phoenix

Audio & Video

L'edizione Blu-ray di X-Men: Dark Phoenix presenta il film con un trasferimento 1080p codificato AVC in 2.39:1. Se la qualità degli effetti in CGI non sempre risulta soddisfacente, il livello del dettaglio si mantiene invece ottimo per tutta la durata del lungometraggio, restituendo appieno imperfezioni e particolarità dei volti dei protagonisti su cui il regista indugia in moltissime occasioni.

Al contrario dei film dei Marvel Studios, spesso e volentieri un'esplosione di colori, l'ultimo capitolo della saga cinematografica degli Uomini X alterna momenti estremamente saturi ad altri desaturati, riuscendo però a mantenere una coerenza visiva che questa edizione in Home Video conferma ed esalta.

Parlando del comparto audio, per il Blu-ray di X-Men: Dark Phoenix vale il discorso che si fa per la stragrande maggioranza dei prodotti distribuiti da noi in questo formato. La traccia italiana in Dolby Digital 5.1 si conferma ancora una volta discreta, presentando un mix soddisfacente tra sonoro e doppiaggio; nulla a che vedere però con la potenza, la profondità e la dinamicità della versione originale in DTS-HD Master Audio 7.1, capace di sprigionare tutta l'energia della pellicola e di valorizzare al meglio la colonna sonora firmata da Hans Zimmer.

Contenuti speciali

Per la gioia degli amanti del dietro le quinte, l'edizione Blu-ray di X-Men: Dark Phoenix presenta, oltre al lungometraggio, un'ottima dose di materiale extra.

5 scene cancellate con commento opzionale di Simon Kinberg e Hutch Parker: Base aeronautica di Edwards; Charles ritorna a casa; Preparazione missione; Bestia MIA; Charles dice addio

Featurette "Come far volare il tuo jet nello spazio con Bestia"

Rinascita della Fenice: il film prende vita (documentario in 5 parti)

Commento audio di Simon Kinberg e Hutch Parker

Trailer

Benché relativamente poche, le scene eliminate offrono comunque circa una decina di minuti tagliati dal montaggio cinematografico, includendo anche il finale alternativo con protagonista il Charles Xavier di James McAvoy.

Fra tutti i contenuti extra di questa edizione, il più interessante è senza ombra di dubbio il lungo documentario - circa 80 minuti! - dedicato al making of del film, attraverso il quale è possibile approfondire e meglio comprendere molte delle scelte riguardanti trama e tono del lungometraggio. Un bel regalo per i fan della pellicola e della saga, una chicca che da sola vale l'acquisto del Blu-ray.

20th Century Fox

Informazioni tecniche