di Marcello Paolillo - 28/10/2019 07:43

Christopher Markus, sceneggiatore di Avengers: Endgame, aveva pensato a una sequenza del film in cui Hulk e Bruce Banner si sarebbero dovuti incontrare per la prima volta.

Avengers: Endgame, uscito nei cinema italiani lo scorso mese di aprile, è senza dubbio uno dei film più ricchi e complessi tra quelli appartenenti al Marvel Cinematic Universe, grazie anche a un numero di personaggi al suo interno realmente sorprendente.

Tra questi è impossibile non citare Hulk/Bruce Banner (interpretato da Mark Ruffalo), il quale è riuscito grazie allo "schiocco" del Guanto dell'Infinito a riportare in vita la metà delle forme di vita dell'universo precedentemente "decimate" da Thanos, negli eventi visti in Avengers: Infinity War.

Christopher Markus, co-sceneggiatore di Avengers: Endgame insieme a Stephen McFeely, ha ora rivelato (via CinemaBlend) che il Gigante di Giada avrebbe dovuto "dividersi" fra Hulk e Bruce Banner, in una scena mai girata che li avrebbe messi faccia a faccia per la prima volta in assoluto.

In verità abbiamo scritto una versione pensata ben prima che fosse partorita la scena con l'Antico, una versione in cui Banner si trovava faccia a faccia con Hulk... non l'abbiamo mai girata, ma era sicuramente interessante poiché per la prima volta avremmo visto entrambi i personaggi interagire uno di fronte all'altro.

Ricordiamo infatti che lo "schiocco" ha permesso a Thanos di avere una visione di sua figlia Gamora da bambina, mentre è pressoché certo invece che Tony - poco prima di morire - sia riuscito a "incontrare" sua figlia Morgan Stark da ragazza (interpretata da Katherine Langford in una scena tagliata dal film).

Sebbene il suo braccio sia stato gravemente ferito subito dopo l'uso del Guanto dell'Infinito, Smart Hulk è riuscito a salvarsi (a differenza di quanto accaduto con Tony Stark/Iron Man, caduto in battaglia per eliminare il Titano Pazzo una volta per tutte grazie all'uso delle Gemme), sebbene non fosse mai stato chiarito il soggetto della sua "visione" post-schiocco.

Al momento non è chiaro se e quando rivedremo il colosso verde sul grande schermo, magari proprio all'interno della Fase 4 del MCU (sebbene una serie dedicata al personaggio di She-Hulk sia attualmente in fase di sviluppo, cosa questa che non esclude un eventuale coinvolgimento dell'attore Mark Ruffalo nello show).

Diretto da Anthony e Joe Russo, Endgame è uscito nei cinema italiani il 24 aprile, per poi tornare nelle sale il 4 luglio in una versione contenente alcune brevi sequenze inedite. L’edizione Home Video italiana del film è invece disponibile dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.

Nel cast del film Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Brie Larson e Josh Brolin.