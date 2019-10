C'è un calendario dell'avvento per gli amanti della salsa piccante

Curiosità

di Silvio Mazzitelli - 28/10/2019 09:04 | aggiornato 28/10/2019 09:09

Mancano circa due mesi per il Natale, ma se state cercando un calendario dell'avvento particolare quest'anno allora vi conviene dare un occhiata a questo, soprattutto se siete amanti del piccante.

Non è mai troppo presto per prepararsi al Natale. Nonostante manchino ancora due mesi al 25 dicembre, nei negozi iniziano già a spuntare decorazioni, panettoni e i classici calendari dell'avvento da inaugurare dall'1 dicembre. Questi in particolare negli ultimi anni sono stati oggetto di una grande varietà di tipologie rispetto quello classico: si va dalle finestrelle contenenti il cioccolato a quelle con i liquori, fino a quelle con i LEGO e molte altre cose.

C'è però chi è riuscito a inventare un nuovo livello di stranezza per il calendario dell'avvento 2019. Si tratta della catena di centri commerciali inglese B&M, che ha creato un calendario pieno di salsa piccante della peggior specie.

24 finestrelle con 24 diversi tipi di salse che variano da un livello di piccantezza piuttosto tranquillo fino a delle vere e proprie bombe che solo i migliori riusciranno a ingurgitare senza sparare fiamme dalla bocca. Ogni finestra contiene all'interno 7 grammi di salsa, ognuna con nomi che sono tutto un programma, ad esempio avremo il Thai-riffic Chilli Sauce, Hawaiian Lava Flow, Egyptian Fire Scarab, Death Valley Chilli Sauce, Dragons Breathe Chilli Sauce, Indian Tigerblood e Thunder Downunder.

Per sopravvivere ai 24 giorni che precedono il Natale servirà davvero una resistenza al piccante davvero da professionisti per chiunque decida di cimentarsi in questa sfida.

Questo calendario dell'avvento è venduto in tutti i negozi B&M a un prezzo di sole 5 sterline, ma sfortunatamente la catena di negozi non lo vende online. Se proprio non potete fare a meno di affrontare questa piccantissima sfida, potrete trovare diverse persone che vendono il calendario su ebay, anche se a un prezzo maggiorato.

Amanti del piccante tocca a voi dunque: se siete pronti ad accettare la sfida e riuscite a procurarvi uno di questi calendari dell'avvento, allora fateci sapere se siete riusciti a superare indenni i 24 giorni di fuoco che quest'anno precederanno il Natale.

