Darksiders Genesis ha una data d'uscita (e sarà giocabile a Lucca Comics and Games)

di Stefania Sperandio - 28/10/2019 08:38

Il publisher THQ Nordic ha fissato la data d'uscita per il suo Darksiders Genesis, che sarà anche giocabile per la prima volta in Italia durante Lucca Comics and Games 2019.

Gli appassionati della serie di videogiochi Darksiders hanno finalmente scoperto quando potranno mettere le mani sulla prossima uscita del franchise. Il publisher THQ Nordic ha infatti annunciato che Darksiders Genesis arriverà su PC e Google Stadia il prossimo 5 dicembre. I giocatori su console, invece, dovranno aspettare un po' di più.

Quando esce Darksiders Genesis?

Accompagnando la notizia a un nuovo trailer, che trovate in apertura a questo articolo, THQ Nordic ha fissato due specifiche finestre di lancio, che vedranno il Darksiders Genesis arrivare già alla fine di quest'anno su PC (attraverso Steam), oltre che sul nuovo sistema di gioco in cloud, Google Stadia. Chi intende acquistarlo su PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, invece, dovrà aspettare fino al 14 febbraio 2020.

HD THQ Nordic Darksiders Genesis sarà un prequel per la celebre serie di THQ Nordic

C'è però un'eccezione per tutti: è stato infatti confermato ufficialmente che il gioco sarà disponibile per una prova in anteprima durante Lucca Comics and Games 2019. Chi parteciperà all'evento toscano, in svolgimento dal 30 ottobre al 3 novembre, avrà quindi la possibilità di confrontarsi per la prima volta con la produzione THQ Nordic, in attesa dell'uscita. Per farlo, sarà necessario recarsi presso l'eSports Palace (ex Cavallerizza), che troverete tra Porta San Donato e Porta Sant'Anna. Per orientarvi, potete consultare la mappa ufficiale di Lucca Comics and Games.

Un Darksiders diverso

Darksidera Genesis proporrà un nuovo approccio con visuale isometrica alla popolare serie, sulla scia di Diablo. Il gioco sarà un prequel spin-off degli altri tre capitoli e vi porterà a seguire Guerra e Conflitto mentre cercano di affrontare gli Arcidemoni e gli eserciti maligni al loro servizio.

Proprio Conflitto sarà un personaggio completamente originale e sarà caratterizzato da uno stile di combattimento che punta sulle pistole. Guerra, invece, sfodererà le sue lame – con il giocatore che potrà passare rapidamente da un personaggio all'altro, a piacimento.

THQ Nordic

Dopo il debutto nel 2010 sotto etichetta Vigil Games, la serie Darksiders ha visto l'arrivo di altri tre episodi, il più recente dei quali ha esordito nel 2018. Gli altri due, invece, hanno visto in questi mesi delle riedizioni, che li hanno portati a debuttare anche su Nintendo Switch.

La Genesi delle vicende di Darksiders sarà in grado di soddisfare le aspettative dei fan della serie? Aspettiamo dicembre per scoprirlo!