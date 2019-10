TV News

di Giuseppe Benincasa - 28/10/2019 11:30 | aggiornato 28/10/2019 11:34

È giunta l'ora di tornare ad esplorare l'affascinante mondo dei Vampiri!

1 condivisione

Dracula, il vampiro che non ha bisogno di presentazioni, torna sul piccolo schermo grazie a Steven Moffat e Mark Gatiss.

Il duo già affiatato si riunisce dopo aver portato in vita la sua rappresentazione di Sherlock Holmes nel serial con Benedict Cumberbatch nel ruolo di protagonista e Martin Freeman nel ruolo di John Watson.

Dracula è forse secondo solo a Sherlock Holmes in quanto a rappresentazioni tra cinema e TV. Ma, da come si può vedere nel trailer in testata a questo articolo, sembra che Moffat e Gatiss siano lontani dal riproporre gli stessi temi per il famoso Conte. Pare, infatti, che lo show sorprenderà il pubblico con una nuova interpretazione del personaggio, esplorando magari nuovi aspetti della vita di Dracula.

Il teaser trailer di appena 46 secondi propone una serie di immagini prettamente horror, supportate da una incalzante musica di violino, che mostrano infine il volto dell'attore danese Claes Bang (già protagonista del film The Square, vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2017).

Bang interpreta Dracula in un modo molto simile - almeno nell'aspetto - alla versione del 1931 di Bela Lugosi. Probabilmente, Bang è stato scelto dalla produzione anche per questo.

HD Universal Pictures L'attore Bela Lugosi

La serie della storica emittente televisiva britannica BBC sarà ambientata a Londra e non in Transilvania. Dalla visione del trailer si percepisce una certa violenza e la volontà di puntare tutto su un pubblico che ama il genere horror. Inoltre, già da questa prima occhiata, si apprezza l'atmosfera londinese che mette i brividi.

Quando sarà in onda?

Le riprese della serie sono state completate all'inizio di quest'estate. Questo significa che, anche se BBC non ha comunicato ancora una data di messa in onda ufficiale, è probabile che lo show sarà molto presto in programmazione. Purtroppo però, sembra che non arriverà in tempo per Halloween 2019.

Viste le premesse, questo Dracula potrebbe diventare presto una serie di culto per i fan del genere.