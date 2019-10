TV News Grey's Anatomy

Il medical drama del cuore sta tornando su FoxLife: tutto quello che sappiamo sulla sedicesima stagione, dal cast ai personaggi e la trama dei nuovi episodi.

Con sedici stagioni all'attivo, Grey's Anatomy è il medical drama più longevo nella storia della televisione. Un record detenuto prima di allora da E.R. - Medici in prima linea, che la serie creata da Shonda Rhimes ha battuto quest'anno, superando il traguardo dei 331 episodi.

E non è tutto. Grey's Anatomy è stato già rinnovato per la stagione 17. Non è chiaro fin quando andrà in onda, ma una cosa è certa: la serie proseguirà finché la star Ellen Pompeo e Shonda Rhimes lo vorranno. Con l'arrivo di Grey's Anatomy 16 su FoxLife, scopriamo tutto ciò che c'è da sapere.

Grey's Anatomy 16: la data italiana su FoxLife

La nuova stagione ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso 26 settembre, e su FoxLife arriva questa sera 28 ottobre. Ogni lunedì verrà trasmesso un nuovo episodio in prima visione assoluta.

Grey's Anatomy 16: il cast

Nel cast principale troviamo Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, Justin Chambers è Alex Karev, Chandra Wilson interpreta Miranda Bailey, James Pickens Jr. è Richard Webber, Kevin McKidd nel ruolo di Owen Hunt, Jesse Williams è Jackson Avery, Camilla Luddington è Jo Wilson, Caterina Scorsone è Amelia Shepherd, Jason George è Ben Warren, Kelly McCreary è Dr. Maggie Pierce, Giacomo Gianniotti è Andrew DeLuca, Stefania Spampinato interpreta Carina DeLuca, Kim Raver è Teddy Altman e Debbie Allen nei panni di Catherine Avery. Per la stagione 16, tre attori sono stati promossi a cast regolare: Greg Germann che torna nel ruolo di Thomas Koracick, Chris Carmack, introdotto nella stagione passata, è Atticus Lincoln, e Jake Borelli è Levi Schmitt. Rivedremo anche Alex Landi (Nico Kim), Jaicy Elliot (Taryn Helm), Alex Blue Davis (Casey Parker) e Sophia Ali (Dahlia Qadri).

Grey's Anatomy 16: tornerà qualche vecchio personaggio?

Krista Vernoff ha dichiarato di aver contattato un vecchio membro del cast per un possibile ritorno nella serie. La showrunner di Grey's Anatomy, però, non ha svelato il nome dell'attore in questione. Alcuni fan hanno pensato a Sara Ramirez (la dottoressa Callie Torres), o Sara Drew (April Kepner), ma non si è concretizzato nulla.

Invece, a sorpresa, un personaggio è tornato, ma solo off screen.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Stiamo parlando di Cristina Yang. Nell'episodio 4 della nuova stagione, Meredith si trova nei guai dopo che il titolo di un suo articolo è stato modificato, mettendo l'ospedale di Seattle in cattiva luce. In una scena, la protagonista riceve un messaggio dall'amica che le consiglia di fuggire prima che la Bailey scopra cos'è successo.

Grey's Anatomy 16: che fine hanno fatto i protagonisti?

La stagione 15 si è conclusa con numerosi cliffhangers per alcuni dei protagonisti. Meredith e DeLuca affrontano le ripercussioni della frode assicurativa, in cui la dottoressa ha aiutato una paziente attraverso metodi illegali. DeLuca è stato arrestato per aver preso le sue difese, mentre Meredith probabilmente confesserà il suo crimine per farlo uscire. Questo evento influenzerà la loro relazione.

Jo ha deciso di far curare la sua depressione, mentre Alex deve capire cosa fare della sua vita, dopo che la Bailey lo ha licenziato insieme a Richard per il loro coinvolgimento nella frode di Meredith.

Owen e Teddy sono diventati genitori di una bambina, dopo aver deciso di provare ad avere una relazione seria. La maternità però creerà qualche problema a Teddy, il cui mestiere di genitore si rivelerà un vero incubo. In compenso, assisteremo a scene davvero divertenti in pieno stile Grey's Anatomy. Amelia, invece, si è lasciata alle spalle il suo disastroso matrimonio con Owen ed è pronta a fare sul serio con Link.

Il finale di stagione ha anche evidenziato le divergenze tra Jackson e Maggie, una coppia troppo diversa che insieme non potrebbe funzionare. Inoltre, nella première di Grey's Anatomy 16 scopriremo cos'è successo a Jackson, misteriosamente scomparso nella nebbia che ha investito Seattle.

Grey's Anatomy 16: i crossover con Station 19

Krista Vernoff non è solo la showrunner di Grey's Anatomy, ma anche del suo spin-off Station 19. Nelle scorse stagioni abbiamo assistito a diversi crossover, ma quest'anno le due serie si uniranno in modo più intenso e rivoluzionario. Come annunciato da Karey Burke, presidente di ABC Entertainment, è prevista una storia d'amore a cavallo tra le due serie, oltre a quella già presente tra Ben e Miranda.

Appuntamento con Grey's Anatomy 16 questa sera su FoxLife, canale 114 di SKY.