I figli del mare: il 2, 3 e 4 dicembre al cinema (con anteprima a Lucca 2019)

CinemaAnimazione

di Mara Siviero - 28/10/2019 16:14 | aggiornato 28/10/2019 16:18

I figli del mare, l’anime tratto dal manga di Daisuke Igarashi, verrà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games e arriverà nelle sale italiane solo il 2, 3 e 4 dicembre.

Dopo essere stato presentato all’Annecy International Animation Film Festival, I figli del mare arriverà nelle sale italiane il prossimo 2, 3 e 4 dicembre distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e verrà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games.

Il colossal d’animazione di studio 4°C, diretto da Ayumu Watanabe (Uchuu Kyoudai – Fratelli nello Spazio, Dopo la Pioggia), tratto dal manga di Daisuke Igarashi e con Kenichi Konishi come direttore dell’animazione e character designer, racconta la storia di Ruka.

Liceale ribelle, esclusa dall’attività del club per tutta la durata delle vacanze scolastiche e molto annoiata, Ruka decide di fare visita al padre presso l’acquario dove lavora. Proprio in questo luogo, incontra Umi (mare), un ragazzo straniero che sembra essere cresciuto tra insoliti e straordinari segreti.

La giovane è affascinata dal suo modo di nuotare – tanto da far sembrare Umi un uccello in volo – e si trova rapidamente a far parte di un sistema molto più grande di lei. Nel frattempo, tutto il mondo rimane sconvolto da un’anomalia mai vista prima: tutti i pesci stanno scomparendo.

Nexo Digital / Dynit

I figli del mare, presentato in anteprima a Lucca Comics & Games il prossimo 3 novembre in lingua originale e con sottotitoli in italiano, gode anche della collaborazione di Joe Hisaishi, storico collaboratore di Studio Ghibli che ha composto le musiche del film.

Questo film d’animazione rientra nella Stagione degli Anime al Cinema, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e grazie al sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.

E voi andrete a vederlo?