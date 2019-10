I Simpson in uno spot per Disney Plus

TV NewsAnimazione I Simpson

di Giuseppe Benincasa - 28/10/2019 12:01 | aggiornato 28/10/2019 12:05

I Simpson sono una forza nel nuovo spot per Disney+!

I Simpson si vestono a tema per Halloween nella nuova pubblicità che promuove l'imminente servizio streaming Disney+.

Disney+ avrà un catalogo enorme che comprenderà franchising come quelli di Star Wars, dell'Universo Cinematografico Marvel (MCU) e una vasta gamma di film Pixar, oltre ai documentari di National Geographic e, ovviamente, ai film e le serie TV targate Disney, per grandi e piccini.

Nel video che potete vedere qui sotto, pubblicato dall'utente Twitter @ThatGuy3002, potete vedere Bart vestito da Topolino che raggiunge la famiglia Simpson sullo schermo per pubblicizzare Disney+. Maggie è vestita da Yoda da Star Wars, Homer è Iron Man del Marvel Cinematic Universe, Marge è Bo Peep dalla saga di Toy Story e Lisa si è vestita in linea con il suo personaggio, ovvero come sostenitrice della natura contro i cambiamenti climatici. Infatti, è vestita da ghiacciaio che si scioglie.

A Simpsons Disney Plus commercial just aired during the Michigan State/Penn State game. pic.twitter.com/4cfnevkmkr — That Guy (@ThatGuy3002) October 26, 2019

Ovviamente, Disney+ metterà anche a disposizione per i suoi abbonati le stagioni della serie TV de I Simpson. La famiglia gialla creata da Matt Groening si sta rivelando un punto importante della pubblicità a Disney+. Infatti, come potete vedere dal tweet qui sotto, Bart è stato utilizzato anche per un cartellone pubblicitario esposto in una strada degli Stati Uniti:

Il cartellone mostra Bart scrivere "+ Simpson" a seguito del nome degli altri prodotti che Disney+ offrirà. Proprio come in ogni episodio de I Simpson, Bart scrive qualcosa sulla lavagna della classe a seguito di una punizione per una sua monelleria. Inoltre, Bart è famoso per essere un artista dei murales, quindi la scelta pubblicitaria è decisamente indovinata.

I Simpson debutteranno presto con la 31esima stagione ma nel frattempo, i fan potranno godere dell'irriverente famiglia di Springfield durante la Notte di Halloween.