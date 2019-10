Il reboot di Pirati dei Caraibi si farà (dal creatore di Chernobyl)

Cinema

28/10/2019

Craig Mazin, autore della miniserie TV Chernobyl, si occuperà della sceneggiatura del nuovo film dedicato ai Pirati dei Caraibi, il quale dovrebbe rappresentare un vero e proprio reboot della saga.

Lo scorso mese di dicembre, Sean Bailey - capo della divisione Disney legata ai film live-action - aveva confermato che il reboot di Pirati dei Caraibi avrebbe visto la luce, ma senza la presenza dell'attore Johnny Depp (interprete del personaggio simbolo della saga, ossia il capitano Jack Sparrow).

Bailey aveva anche parlato dell'eventuale ingaggio degli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, al fine di dare vita a un vero e proprio riavvio in grande stile per la saga Disney.

Tuttavia, durante il mese di febbraio di quest'anno, Reese e Wernick hanno abbandonato il progetto in maniera del tutto inaspettata, tanto che la notizia era stata percepita come un segnale che avrebbe portato forse alla fine del franchise dei Pirati dei Caraibi.

A quanto pare, non sarà così: dopo diversi mesi di silenzio, Deadline ha rivelato in esclusiva che sarà invece Craig Mazin ad occuparsi della sceneggiatura del nuovo film. Mazin, che a lavorato a pellicole di stampo comico come Scary Movie e Una Notte da Leoni, ha tuttavia partecipato anche alla creazione della sceneggiatura di Chernobyl, la miniserie televisiva di successo statunitense e britannica (composta da cinque episodi) diretta da Johan Renck.

Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, Mazin lavorerà fianco a fianco con Ted Elliott (già autore della sceneggiatura di Pirati dei Caraibi: La Maledizione della prima luna e dei successivi tre episodi, scritti in coppia con Terry Rossio).

Jerry Bruckheimer, produttore storico della serie dedicata ai "pirati", dovrebbe tornare anche per il prossimo capitolo. Al momento non si hanno ancora certezze o informazioni chiare sul destino del ruolo di Depp, il quale figura anche come co-produttore del franchise (il cui ultimo capitolo, La vendetta di Salazar, è uscito nei cinema nel 2017 incassando 794 milioni di dollari nel mondo).

