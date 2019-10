Jared Padalecki – attualmente in onda con l’ultima stagione di Supernatural e prossimamente impegnato con il reboot di Walker Texas Ranger – avrebbe una cauzione corrispondente a 15mila dollari. Ad ora, non è chiaro se la cauzione sia già stata pagata e se l’attore sia già stato rilasciato o meno.

Nella fattispecie, diversi testimoni oculari avrebbero visto l’attore aggredire un bartender all’interno del locale, per poi fare lo stesso con il gestore. Nonostante un amico abbia portato fuori dal locale Padalecki per cercare di calmarlo, qualcuno aveva già chiamato la polizia.

Come riportato da TMZ , Padalecki sarebbe stato arrestato per due tentativi di aggressione e per stato di evidente ubriachezza.

L'attore Jared Padalecki, star di Supernatural, è stato arrestato in Texas, nelle prime ore di domenica 27 ottobre, per aggressione mentre in evidente stato di ubriachezza.

