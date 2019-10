Levi's x Star Wars: la collezione disponibile dal 1 novembre

CuriositàCinema

di Paola Pirotti - 28/10/2019 11:37 | aggiornato 28/10/2019 11:40

Outfit galattici, giacche e pantaloni di jeans a tema Star Wars. La saga di George Lucas diventa il tema protagonista della nuova collezione del marchio Levi's.

Anche il famoso marchio Levi's celebra la saga di Star Wars con una nuova, imperdibile collezione di abiti per tutti i fan amanti del franchise.

Se avete già la stanza tappezzata di poster e tazze a tema Jedi o spade laser sparse per casa, allora non potete perdere assolutamente quest'occasione. Mentre siamo ancora scossi dall'adrenalinico ultimo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ecco che arrivano t-shirt, felpe e cappellini che celebrano l'amore per quella galassia molto lontana.

Non manca nessuno: dalla princpessa Leia fino a Darth Vader, fino alle battute più note della saga. E ovviamente non mancheranno outfit di jeans – di cui Levi's è tra i maggior produttori al mondo – dalla testa ai piedi. Alcuni capi d'abbigliamento citano la saga in modo più sottile: semplici disegni di stelle e galassie. Altri sono decisamente più dirette – dal poster del primo capitolo della saga stampato dietro la giacca di jeans fino alla felpa con l'immagine dell'adorabile Chewbacca.

Come riporta il sito di Star Wars, Il vice presidente del reparto di innovazione del design di Levi's, Jonathan Cheung, ha annunciato il progetto ricordando con affetto la prima volta che ha visto Star Wars: Una Nuova Speranza al cinema.

Ricordo di essere stato completamente sbalordito, a bocca aperta, senza respiro al cinema quando l'ho visto. Sarà stato il 1977? Ad oggi, resta il film che, personalmente, ho visto più volte al cinema. Almeno cinque volte dopo la sua uscita.

Cheung, quindi, ha pensato bene di unire il suo lavoro da Levi's con l'amore per le guerre stellari più famose della storia del cinema.

Molte persone che lavoravano sul set indossavano il marchio Levi's, tra cui anche George Lucas. Sembra naturale, adesso che la saga degli Skywalker sta per finire, che i due brand uniscano le forze.

La collezione sarà disponibile sul sito di Levi's dal 1 novembre.

Così si che avrete l'outfit perfetto per andare al cinema, il 18 dicembre, a vedere Star Wars: L'ascesa di Skywalker.