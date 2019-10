Modern Family ospita Courteney Cox, ecco i dettagli

TV NewsCelebrity Modern Family

di Giuseppe Benincasa - 28/10/2019 14:20 | aggiornato 28/10/2019 14:24

Courteney Cox: da Friends agli amici di Modern Family!

1 condivisione

Courteney Cox, una delle veterane della serie TV culto Friends e della serie di successo Cougar Town sarà presto una guest star in uno dei prossimi episodi della pluripremiata serie Modern Family.

Il sito americano di informazione televisiva TVLine ha diffuso la notizia e alcuni dettagli dell'episodio in questione. Questo è stato girato in parte in location situate nel centro di Los Angeles all'inizio della scorsa settimana e secondo la trama, Courteney Cox si ritrova a giocare in un bowling, quando si incrocia con i membri della famiglia più moderna d'America al famoso torneo di bowling. L'attrice è in coppia con un altro famosissimo personaggio, ovvero l'ex calciatore David Beckham. L'inedito duo si ritrova trascinato in diverse incredibili situazioni create insieme alla famiglia di Modern Family.

Qui sotto, potete vedere Courteney Cox, David Beckham insieme a Mitchell Vincent Pritchett (interpretato da Jesse Tyler Ferguson) e Cameron Tucker (interpretato da Eric Mayor Stonestreet) in una vasca a idromassaggio.

Il post è stato pubblicato su Instagram proprio da Courteney Cox sul suo profilo ufficiale:

L'episodio, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe andare in onda sul canale americano ABC nei primi mesi del 2020.

Cox è famosa per il suo ruolo di Monica Geller nella serie TV Friends, andata in onda negli Stati Uniti d'America dal 1994 al 2004. Al cinema è stata protagonista della saga di Scream nei panni della giornalista Gale Weathers.

Beckham è stato invece uno dei più forti calciatori britannici degli anni '90, vincendo anche il Pallone d'oro nel 1999. Tra i club più importanti in cui ha giocato ricordiamo il Manchester United, il Real Madrid e il Milan.

Modern Family concluderà la sua corsa dopo ben 11 stagioni.