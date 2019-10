Star Wars: Ewan McGregor parla della serie TV su Obi-Wan Kenobi

TV News

Quanti episodi avrà la serie su Obi-Wan Kenobi? E quando sarà ambientata? Ewan McGregor non può rivelare molto a riguardo, ma ha risposto a queste domande.

Sin da quando Lucasfilm ha iniziato ad annunciare i vari film dell'antologia di spin-off A Star Wars Story, hanno iniziato a circolare voci e speculazioni che presto anche Obi-Wan Kenobi sarebbe stato protagonista di uno di questi. Dopotutto il suo interprete più recente Ewan McGregor, che lo ha incarnato nei film della trilogia prequel, si è più volte dichiarato disponibile a tornare nel ruolo e il personaggio è amatissimo dagli appassionati. E così, piano piano questo progetto è diventato sempre più reale, fino alla conferma definitiva sul palco del D23 Expo questa estate. E cosa ne pensa Ewan McGregor stesso di questo annuncio?

In un'intervista recente ha spiegato che è stato molto contento della cosa: "È stato un assoluto sollievo, perché per quattro anni ho dovuto mentire alla gente a riguardo". Un segreto nascosto per lunghissimo tempo, quindi, che sembra confermare almeno parte delle prime speculazioni di cui parlavamo prima. L'attore ha proseguito, parlando dello show in arrivo e del fatto che, come spesso capita per progetti di questo tipo, soprattutto se legati a Star Wars, è costretto alla massima segretezza. Tuttavia gli è concesso svelare che la serie sarà composta da sei episodi da un'ora e la sua ambientazione temporale:

La trama si posiziona tra Episodio III ed Episodio IV. L'Ordine Jedi stava cadendo a pezzi. Sarà interessante prendere un personaggio che conosciamo in un certo modo e mostrarlo... Beh, il suo arco sarà piuttosto interessante. Credo che si troverà a fronteggiare il fatto che gli Jedi sono stati massacrati verso la fine di Episodio III. È qualcosa difficile da superare.

Pur non potendo aggiungere altro sullo show, Ewan McGregor ha proseguito, spiegando di essere molto felice di poter tornare nei panni di Obi-Wan Kenobi, in particolare una versione così vicina a quella interpretata da Alec Guinness nella trilogia originale di Star Wars:

Voglio arrivare passo passo più vicino a come si sentiva Obi-Wan quando lo interpretava Alec Guinness. Sento che i miei capelli stanno diventando sempre più bianchi e sono più vicino a lui come età, quindi sarà facile da fare.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di rivedere Ewan McGregor nei panni del leggendario Jedi Obi-Wan Kenobi? Quali sono le vostre aspettative su questo show? E quali altri personaggi della trilogia originale vorreste facessero un'apparizione?

Vi ricordiamo che la serie TV Disney+ su Obi-Wan Kenobi attualmente non ha un titolo ufficiale, né una data di uscita confermata. I rumor parlano di riprese verso l'estate del 2020, facendo ipotizzare una release per il 2021.

