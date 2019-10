Era con lui, anzi: è stata lei a salvarlo. Quindi possiamo tranquillamente parlare della presenza di Anne/Jadis (Pollyanna McIntosh) nei film su Rick Grimes senza fare spoiler.

Perché ci aspettiamo di vederla nello scoprire il destino dell'ex leader dei sopravvissuti, e non sbagliamo.

Proprio la McIntosh ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni sui film in arrivo, il primo dei quali - dovrebbero essere almeno tre - sarà proiettato esclusivamente al cinema.

Parlando esplicitamente di "nuovi mondi" - presumibilmente comunità di sopravvissuti finora sconosciute - all'interno dell'orizzonte narrativo, l'attrice, l'unica finora confermata al fianco di Andrew Lincoln nei film su Rick, ha anticipato alcuni elementi sulla prima pellicola in arrivo.

Al Fandemic Tour di Houston, la McIntosh ha detto:

Dobbiamo scoprire cos'è successo a Rick. Ci sono molti altri mondi in attività. Sono previsti tre film e avrebbe senso che Jadis/Anne/chiunque sia la prossima sia nel primo film. Sarà un'uscita al cinema, sarà un grande scambio come ai vecchi tempi, il che è grandioso.

E ancora:

Ricordo di aver visto uno degli episodi quando abbiamo fatto un crossover con Fear [The Walking Dead], dove eravamo nei cinema con l'episodio di Walking Dead che è passato all'episodio di Fear the Walking Dead in cui Morgan si è spostato, ed è stato bello vederlo sul grande schermo. Voglio dire, è perfetto, perché è girato come un film, come ora si fa con poche cose. Quindi sono entusiasta di farlo, ed è tutto ciò che posso dire, davvero.