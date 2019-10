Tutto pronto per il BlizzCon 2019: date e orari del grande evento Blizzard

Videogames

28/10/2019

Manca pochissimo alla nuova edizione del BlizzCon, grande evento made in USA dedicato alle novità targate Blizzard Entertainment. Scopriamo insieme il programma completo e tutte le possibili sorprese.

Non è un periodo facile per Blizzard Entertainment. Lo sapranno bene quelli che si professano appassionati di videogame, mentre tutti gli altri, se interessati, possono scoprire di più collegandosi a questo indirizzo.

Complicazioni a parte, la software house americana è pronta, anche per quest'anno, a dare inizio ai festeggiamenti per il BlizzCon. L'edizione 2019 della grande kermesse dedicata alle produzioni dello studio con sede ad Irvine avrà infatti luogo da venerdì 1 novembre a mercoledì 3 novembre. E se è vero che l'hype è inevitabilmente alle stelle, i vertici di Blizzard hanno recentemente snocciolato gran parte del programma ufficiale dell'evento. Lasciando anche indizi utili a chi ha voglia di speculare sulle possibili sorprese che andremo a vedere sul palco in questa calda "tre giorni" - presso il Convention Center di Anaheim in California.

Non ci resta allora che reggerci forte e andare a scoprire cosa ci aspetta - e quando! - in questo BlizzCon 2019.

BlizzCon 2019: il programma completo

Prima di tutto, la casa di Diablo e World of Warcraft ha svelato sul sito ufficiale dell'evento che tutti i partecipanti al BlizzCon 2019 potranno accedere a diverse attività speciali, compresa una cena di beneficenza, a partire dal 31 ottobre. Lo show principale, invece, si terrà l'1 e il 2 novembre. Questo il programma ufficiale:

Festività anticipate: Giovedì 31 ottobre dalle 09:00 alle 17:00 PDT

Night at the Faire: Giovedì 31 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 PDT

Cena di beneficenza BlizzCon: Giovedì 31 ottobre dalle 19:00 alle 23:00 PDT

Venerdì 1 novembre dalle 09:30 alle 22:00 PDT

Sabato 2 novembre dalle 09:30 alle 22:00 PDT

Come da tradizione, anche per il BlizzCon di quest'anno assisteremo ad una cerimonia inaugurale con tutti i crismi del caso, fissata per venerdì 1 novembre alle 20:00, orario italiano:

Come l'anno scorso, i vari segmenti della cerimonia di apertura si svolgeranno su più palchi, con presentatori dal vivo sui palchi Mythic (Hall D), World of Warcraft Tournament (Hall C) e Hearthstone Tournament (Hall B). L’intera cerimonia d'apertura sarà trasmessa simultaneamente anche sugli schermi di tutta la convention, quindi non preoccuparti: troverai un posto comodo per guardarla ovunque tu sia.

Naturalmente sarà possibile seguire la cerimonia di apertura del BlizzCon 2019 anche via streaming, in diretta sul sito BlizzCon.com e tramite l'app BlizzCon Mobile per iOS e Android.

BlizzCon 2019: i possibili annunci

Osservando con attenzione gli eventi riportati sul sito di Blizzard, è possibile notare che tra i vari panel figurano quattro spazi vuoti, con la sola scritta "Coming Soon".

Molti ci vedono la possibilità che la software house californiana vada ad annunciare quattro nuovi giochi, tra sequel diretti, spin-off o addirittura nuove proprietà intellettuali. Da mesi in rete circola la voce che Blizzard Entertainment sia al lavoro su Overwatch 2, seguito del fenomeno hero shooter, e addirittura su Diablo 4.

Scopriremo tutta la verità tra una manciata di giorni: i panel misteriosi sono previsti nella mattinata dell'1 novembre, dalle 8:30 alle 12:15.