Un'anteprima di What We Do in the Shadows, ad Halloween su FOX

di Chiara Poli - 28/10/2019 10:29 | aggiornato 28/10/2019 10:34

Un'anteprima dell'episodio pilota di What We Do in the Shadows, da questo giovedì in prima visione assoluta su FOX, ci regala un'esilarante introduzione ai personaggi e alla sera di Halloween. Scopriamola insieme.

A metà fra un migliore amico... E uno schiavo: così Guillermo (Harvey Guillén) definisce l'essere un famiglio, ovvero il servo umano di un vampiro. In questo caso, di una casa abitata da diversi vampiri. Ma il suo padrone assoluto è lui, Nandor (Kayvan Novak), con la sua entrata in scena spettacolare appena appena guastata da un problemino tecnico.

What We Do in the Shadows, che segue l'omonimo film di successo del 2014 (Vita da vampiro nella versione italiana) è creato, scritto, diretto e interpretato da Jemaine Clement e Taika Waititi, già dietro le quinte del film e di altri film e serie di successo (Flight of the Concords, The Inbetweeners: Quasi maturi).

Nei primi episodi, in onda in prima visione assoluta su FOX dal 31 ottobre, la sera di Halloween, con lo speciale La notte dei vampiri, i protagonisti ci vengono presentati come se si rivolgessero direttamente a noi. Come se fossero i protagonisti di un documentario sulla vita dei vampiri nell'America di oggi. Un documentario... Involontariamente esilarante.

La riuscita dark comedy si fonda infatti sul contrasto fra i luoghi comuni sul vampirismo che tutti conoscono grazie a libri, film e serie TV e le idiosincrasie di una vita nel mondo moderno. Con tutte le sue contraddizioni, la sua burocrazia, i suoi strumenti tecnologici che, a creature vecchie di oltre un secolo, risultano quantomeno ostiche.

In quest'anteprima, Guillermo ci racconta con entusiasmo le sue aspettative per il decimo anniversario al servizio di Nandor che, naturalmente, come ogni "padrone vampiro" che si rispetti, gli aveva promesso la vita eterna in cambio dei suoi servigi.

Ovviamente, Guillermo si aspetta di essere trasformato ma Nandor non ha alcuna intenzione di farlo: se Guillermo non fosse più umano, diventerebbe di fatto inutile. E tutti i dieci anni impegnati ad addestrarlo faticosamente, per fargli svolgere tutte le commissioni diurne che Nandor e i suoi coinquilini - Nadja (Natasua Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Colin (Mark Proksch) - non possono fare, andrebbero persi.

Non perdete il debutto di What We Do in the Shadows, da questo giovedì solo su FOX!