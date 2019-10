Insomma, così facendo Canet tornerà a dare vita a questi due personaggi sul grande schermo ben otto anni dopo la realizzazione dell'ultimo lungometraggio e non è detto che rimanga un fenomeno isolato ma, anzi, che possa prendere le redini del franchise e fare da apripista per molte altre avventure successive.

Eppure, nelle ultime ore è arrivata una sorpresa: l’attore e regista francese Guillaume Canet è stato ingaggiato per dirigere il nuovo live-action del franchise, e non solo. Perché, oltre a presenziare dietro la macchina la presa per Asterix & Obelix: The Silk Road, l’attore si troverà a dirigere se stesso e Gilles Lellouche che interpreteranno, rispettivamente, Asterix e Obelix.

