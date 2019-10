Avengers: Endgame, esistono scene alternative della morte di Iron Man

Alcuni tentativi li abbiamo creati per gioco. Altri erano oscenità. Alcune prove erano altamente emotive, folli. E alcune erano combinazioni di questi tre aspetti. Montando il film, sentivamo il bisogno di creare un incontro speciale tra Thanos e Tony, qualcosa di unico. Un momento da dare al pubblico che non fosse solo di transizione. Lo scambio tra quel 'Io sono ineluttabile' di Thanos e 'Io sono Iron Man' di Tony Stark ha funzionato. Quando abbiamo trovato la battuta di Thanos, questa ci ha condotto di conseguenza alla frase di Tony. Thanos ripete quella battuta per ben tre volte nel film. Prima che la sua testa venga mozzata, nella parte centrale e alla fine. Questa simmetria è uno dei motivi per cui è interessante è stata una scoperta mentre montavamo il film.

Il modo in cui Robert Downey Jr. lavora lo spinge a esplorare. Ama provare cose sempre diverse. Dal momento che è un attore intuitivo, gli piace fare vari test davanti all'obiettivo nel caso esca fuori qualcosa di speciale. Lo fa spesso. Mentre stavamo mettendo insieme la fine del film e stavamo girando la scena degli ultimi istanti di vita di Tony, abbiamo provato molte opzioni diverse. Robert aveva varie idee... gli abbiamo dato spazio. Anche Joe e Anthony [Russo, registi di Endgame, n.d.R.] adorano improvvisare. Abbiamo girato tante soluzioni diverse, alcune era davvero folli. Non avremmo mai potuto usarle.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok