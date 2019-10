Death Stranding arriverà anche su PC durante il prossimo anno

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 29/10/2019 09:27

Hideo Kojima conferma l'arrivo anche su PC di Death Stranding, il titolo in dirittura d'arrivo per PlayStation 4 il prossimo 8 novembre.

0 condivisioni

Molti mesi addietro era comparso un rumor riguardante l'uscita su altre piattaforme di Death Stranding, il nuovo gioco di Hideo Kojima, che fino a poche ore fa sembrava essere un'esclusiva per Sony PlayStation. Un tweet fatto da Kojima stesso ha però annunciato l'arrivo del misterioso titolo anche su PC.

Death Stranding arriverà ufficialmente su PC in un periodo indicativo fissato intorno all'inizio dell'estate 2020. A occuparsi della pubblicazione sarà il publisher 505 Games, anche se per il momento non si conoscono dettagli su quale piattaforma digitale arriverà. Si pensa possa arrivare su Steam, ma 505 Games ha pubblicato di recente Control in esclusiva sulla piattaforma di Epic Games, che sarebbe un grande colpaccio se riuscisse ad accaparrarsi l'esclusività di un videogioco tanto atteso come Death Stranding.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019

Già a maggio di quest'anno si vociferava che Death Stranding non fosse esclusiva di Sony, infatti è sempre mancata la dicitura esclusiva sulle copertine del gioco, cosa che l'azienda non manca mai di segnalare solitamente. I rumor, oggi confermati, erano che il nuovo titolo di Kojima fosse soltanto un'esclusiva temporanea per PlayStation 4.

Il CEO di 505 Games Raffi Galante ha dichiarato:

Siamo estremamente entusiasti e onorati di poter lavorare con un grandissimo team di talento come quello di Kojima Productions, e poter portare Death Stranding anche ai giocatori PC in tutto il mondo. Death Stranding offrirà un'esperienza unica che sarà amata da tutti i giocatori PC.

Death Stranding è il primo gioco di Hideo Kojima, padre della serie Metal Gear Solid, da quando ha lasciato Konami. Nel cast del gioco ci saranno diversi attori di talento e molto conosciuti come Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seidoux, Lindsay Wagner e Guillermo del Toro.

Il titolo è ambientato in un futuro non troppo lontano dove alcune misteriose esplosioni hanno devastato il pianeta dando origine a una serie di eventi sovrannaturali chiamati Death Stranding. Da allora diverse creature spettrali abitano il pianeta, ormai sull'orlo di un'estinzione di massa. Il protagonista, Sam Bridges, dovrà affrontare un viaggio in un'America devastata da questi eventi per salvare l'umanità e riconnettere le diverse città in modo che le persone possano ricostruire un legame perduto.

HD Sony/Kojima Productions

Death Stranding è previsto, ormai dunque non più in esclusiva, su PlayStation 4 dal prossimo 8 novembre. Stando alle dichiarazioni di Kojima, il trailer finale montato da lui stesso è in dirittura d'arrivo.

Cosa ne pensate di Death Stranding? Siete curiosi di giocare al nuovo titolo di Hideo Kojima?

Fonte: Gematsu