Curiosità

di Marcello Paolillo - 29/10/2019 14:49 | aggiornato 29/10/2019 14:51

Su eBay è stata messa in vendita una replica assolutamente perfetta della Batmobile vista nei due capitoli di Batman diretti dal regista Tim Burton. Il costo? 680mila dollari.

1 condivisione

La Batmobile del Batman di Tim Burton è sempre stata uno dei modelli maggiormente apprezzati dai fan del Cavaliere Oscuro. Apparsa nel film del 1989 con Michael Keaton e Jack Nicholson e ripresa poi anche in Batman: Il Ritorno (1992), la vettura è ora stata messa in vendita su eBay.

Avete capito bene: una replica assolutamente funzionante dell'autovettura dell'Uomo Pipistrello è acquistabile liberamente online, a un prezzo alla portata delle tasche del miglior Bruce Wayne. Stiamo parlando infatti di una cifra pari a ben 680mila dollari (non trattabili, visto che parliamo di un "Compralo Subito").

Secondo il venditore, l'auto è una replica pressoché perfetta della vettura vista del film, con tanto di turbina a propulsione (funzionante) e una potenza di ben 400 cavalli. Per poterla mettere in moto servirà un pieno di Jet A, carburante per aviazione noto anche come cherosene (e adatto alla maggior parte dei velivoli a reazione), sebbene possa essere modificata per funzionare tranquillamente anche a diesel.

Dal peso simile a quello di una Chevrolet Corvette primo modello, l'auto è inoltre dotata di airbag e di tutti i vari ammennicoli tecnologici che vi aspettereste di trovare all'interno di una vera Batmobile nella vita reale. Dozzine di indicatori e pulsanti, con un iPad nel cruscotto che funge da vero e proprio "centro informazioni".

Pensata per un massimo di due persone, l'auto è inoltre registrata per l'uso su strada come veicolo modificato (sicuramente, è destinata a non passare per nulla inosservata).

Attenzione, però: il lanciafiamme non è ovviamente incluso nel prezzo, così come le mitragliatrici viste nel film del 1989 (usate da Batman per distruggere la fabbrica ACME del Joker) sono solo semplici repliche non funzionanti.

Ci state forse facendo un pensierino?

(via The Drive)