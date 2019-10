Gabriel Luna ricorderà per sempre la sua partecipazione a Terminator: Destino Oscuro. L’attore ha più di un motivo per non dimenticare le riprese del film. Il primo è sicuramente lavorativo e riguarda la grande opportunità di recitare al fianco di Arnold Schwarzenegger, mentre il secondo è decisamente più personale. Il povero Luna, infatti, ha recitato con la schiena molto dolorante e credeva di essersi stirato un muscolo.

Lui stesso ha raccontato di aver avvertito questa sorta di dolore persistente e di aver adottato il "metodo del riposo". Ci ha dormito semplicemente su e ha continuato a lavorare:

Nonostante il fastidio, Gabriel Luna ha deciso di non voler perdere l’opportunità di scontrarsi sul set con Schwarzenegger. Lui stesso ha dichiarato di aver preso la decisione giusta e ha raccontato in maniera entusiasta le scene con l'importante collega:

L’attore ha ammesso di aver girato le scene di lotta con il fastidio ancora presente. Una volta terminate le riprese, ha deciso però di farsi fare un massaggio da uno specialista. Ed è stata proprio la sua massaggiatrice a rendersi conto che il problema non era affatto muscolare e a consigliarli di rivolgersi subito a un medico.

Gabriel Luna così ha fatto le radiografie e ha scoperto di avere due costole fratturate. Fortunatamente, le costole in questione sono quelle fluttuanti (così definite perché non sono collegate allo sterno ma solo alla gabbia toracica). La frattura è quindi meno seria, tant’è vero che l’attore ha raccontato di dover indossare semplicemente un tutore in attesa della guarigione.

Sembra comunque che le scene siano venute molto bene!

L’anteprima di Terminator: Destino Oscuro a Los Angeles prevista per i 28 ottobre 2019 è stata annullata a causa degli incendi scoppiati in California.

Tra l’altro, tra le persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa c’era anche Arnold Schwarzenegger, che ha rassicurato tutti con un post su Twitter. L'attore ha chiarito di essersi messo in salvo e ha invitato tutti coloro che si trovano in zone a rischio ad evacuare l'area, mettendosi in sicurezza e permettendo così ai vigili del fuoco di fare il loro lavoro.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire