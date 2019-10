TV NewsCelebrity Grey's Anatomy

Jackson Avery si prende una pausa da Grey's Anatomy per partecipare a un episodio della serie Power.

Se non vedrete Jackson Avery in Grey's Anatomy per un po', non dovete preoccuparvi.

L'attore Jesse Williams si prende una breve pausa dalle corsie dell'ospedale di Seattle per apparire in un episodio del crime drama Power nei panni di un personaggio vendicativo chiamato Kadeem. Entertainment Weekly ha condiviso la prima immagine che lo ritrae nei panni di questo nuovo personaggio in cerca di giustizia per l'omicidio di LaKeisha, morta in un episodio precedente, sua ex amante e madre di suo figlio.

Il destino di Jackson era rimasto appeso a un filo. Nel finale della quindicesima stagione, lui e Maggie erano di ritorno da un disastroso campeggio che doveva essere il primo passo verso la loro vita insieme. Invece, ha evidenziato tutte le differenze caratteriali, compromettendo il loro rapporto. L'ultima volta li abbiamo visti in auto verso Seattle ma, complice una fitta nebbia, Jackson è uscito dalla vettura e non è più rientrato.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Per fortuna nella première di Grey's Anatomy 16 abbiamo scoperto che sta bene; si era solo fermato a soccorrere delle persone incastrate in un dirupo. Sul luogo dell'incidente arrivano anche i pompieri, dove troviamo anche Vic, la vigilessa di Station 19. Che sia l'inizio di una storia d'amore, quella anticipato dal crossover?

Non solo Grey's Anatomy: Jesse Williams sarà anche nel cast dell'adattamento televisivo del romanzo di Celeste Ng, Little Fires Everywhere, al fianco di Kerry Washington, star di Scandal, e Reese Witherspoon, che abbiamo visto in Big Little Lies.

La storia segue i destini incrociati della famiglia Richardson e di due personaggi misteriosi che irrompono nelle loro vite. Le tematiche predominanti saranno i segreti, la maternità e l'identità, perciò preparatevi a guardare una serie che promette grandi emozioni.

Stando ai primi dettagli, Jesse avrà il ruolo ricorrente di un personaggio di nome Joe Ryan, un ricco operatore finanziario di Wall Street che da anni sta cercando, senza successo, di avere un figlio. Lui e sua moglie Madeline decidono quindi di rivolgersi a un'improbabile fonte nella speranza di realizzare il loro sogno di costruire una famiglia.

Seguirete Jesse Williams anche in questi nuovi progetti?

Grey's Anatomy 16 va in onda ogni lunedì in prima assoluta su FoxLife, canale 114 di SKY.