TV NewsAnimazioneCuriosità I Simpson

di Massimiliano Rincione - 29/10/2019 09:44

Pancho Billa, vera e propria mascotte della tifoseria dei Buffalo Bills, è recentemente venuto a mancare. Anche i Simpson ne hanno omaggiato la memoria!

2 condivisioni

I Simpson sono ormai radicati nel tessuto sociale americano in maniera totale. Sì perché la serie dedicata alla famiglia gialla più amata al mondo fa parte del modo di vivere degli USA in tutto e per tutto, incarnandone stereotipi e luoghi comuni ma vivendone comunque le vicende di stretta attualità mediante una chiave ironica e satirica.

Vota anche tu! E voi, vi siete mai accorti della miriade di messaggi sociali passati da I Simpson? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No E voi, vi siete mai accorti della miriade di messaggi sociali passati da I Simpson? Condividi



Proprio per questo abbiamo assistito, spesso e volentieri, a delle geniali parodie satiriche di fatti realmente accaduti su suolo statunitense, come ad esempio la reazione della serie alla elezione a presidente degli USA di Donald Trump. Nel caso specifico, ad esempio, furono tante le prese di posizione degli autori e degli sceneggiatori dei Simpson, che mediante la propria creazione hanno lasciato che i nostri protagonisti preferiti commentassero la situazione politica degli Stati Uniti, rivangando comunque una tendenza già palesatasi in tempi non sospetti come quando, in Tanto Apu per Niente, venne affrontato il delicatissimo tema dell'immigrazione clandestina attraverso la situazione legata al gestore del Jet Market.

Questa volta, però, I Simpson hanno preferito regalarci un messaggio diverso, e che ha per protagonista un tifoso dei Buffalo Bills, squadra della NFL. L'uomo in questione, scomparso nel maggio scorso dopo una estenuante lotta contro il cancro, corrispondeva al nome di Ezra Castro, ma per tutti da quelle parti era semplicemente conosciuto come Pancho Billa.

Our hearts broken as we have lost our dear brother ezra "Pancho Billa" this morning. We are thankful and forever grateful for all the love and support during this journey. Ezra was surrounded by family and loved ones. At this time we ask for privacy as we mourn our loss. — Pancho Billa (@PanchoBilla1) May 14, 2019

L'omaggio dei Simpson a Pancho Billa

Come detto, Pancho Billa ha esalato il suo ultimo respiro nel maggio del 2019, a soli 39 anni e lasciando due bambini ed una compagna. Una scomparsa, questa, che ha scatenato migliaia di reazioni di cordoglio e affetto sui social, con la NFL che nel 2018 lo aveva reso protagonista dell'annuncio della scelta di Harrison Phillips proprio per i suoi Bills nel Draft. Insomma, una vera e propria istituzione che già nei mesi scorsi aveva anche ricevuto un omaggio dalla squadra di disegnatori dei Simpson con una caricatura che lo raffigurava assieme a Bart ed Homer, coi colori blu, rosso e bianco dei suoi Bills che tanto ha amato in vita.

La notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre, invece, ha regalato ai fan dei Buffalo Bills e a tutti i cari di Billa un momento da non dimenticare: in The Fat Blue Line, terzo episodio della 31esima stagione dei Simpson, il compianto tifoso è apparso su un muro dell'ufficio del commissario Clancy Winchester. Una frazione di pochi secondi, ma che ha permesso alla Bills Mafia - movimento del tifo della squadra di Buffalo - di celebrare ancora una volta la memoria di Pancho.

A few more shots of Pancho Billa on tonight’s episode of The Simpsons. #BillsMafia pic.twitter.com/4nOLSM6zrq — Ryan Talbot (@RyanTalbotBills) October 14, 2019

Una sorpresa strappalacrime per molti americani, che non hanno perso tempo a condividere gli screen della puntata sui social. Al contempo, non si può non lodare il gesto degli sceneggiatori della serie, che hanno deciso così di rendere omaggio ad un uomo capace di ispirare svariate persone con la sua battaglia.