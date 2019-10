Il giornalismo ai tempi dei social network: su Facebook arriva la nuova sezione News

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 29/10/2019 09:15

Il popolo del web utilizza i social network anche per tenersi aggiornato su ciò che accade nel mondo, e questo Facebook lo sa. La novità della piattaforma di Zuckerberg si chiama Facebook News ed è già disponibile negli Stati Uniti.

L'avvento di Internet prima e dei social network poi ha rivoluzionato il metodo di diffusione delle notizie, di qualsiasi argomento esse siano. Oggi basta un clic (o un tap) per scoprire cosa sta accadendo nel mondo, siti web e applicazioni per la consultazione di notizie non si contano così come le piattaforme di terze parti (Flipboard, Apple News e Google News per citarne alcune) che raccolgono e propongono articoli di più testate suddivisi per temi.

Che siate utenti 2.0 esperti o meno, avrete notato che la condivisione di articoli in formato digitale è molto diffusa anche sui social network, una pratica che negli uffici di Facebook non è certamente passata inosservata. Con un comunicato stampa, infatti, i due dirigenti Campbell Brown e Mona Sarantakos hanno annunciato l'arrivo di Facebook News, ovvero un nuovo tab dedicato esclusivamente al giornalismo. Insomma, è chiaro che il gigante dei social vuole che gli utenti restino sulla sua piattaforma anche per consultare le ultime notizie, senza 'navigare' altrove.

📰 Introducing Facebook News - a dedicated news tab starting to roll out today in the US pic.twitter.com/Mrkx6CGWaq — Facebook (@facebook) October 25, 2019

Nonostante l'arrivo di Facebook News, gli articoli continueranno ad apparire nell bacheca ma a differenza di quest'ultima il nuovo tab sposa il concetto di personalizzazione. Gli utenti possono quindi scegliere gli argomenti da seguire (business, intrattenimento, salute, tecnologia, sport) così come le testate - le cui pagine devono essere necessariamente registrate come 'Pagine di notizie'. La gestione dei contenuti è poi affidata ad un team di dipendenti e ad una serie di algoritmi. Questo perché, dichiara Facebook, "sono necessari altri progressi nel campo del machine learning prima di potersi affidare totalmente a questa tecnologia".

Facebook non ha ancora fornito una lista degli editori con cui è stata stretta una partnership ma alcuni screenshot confermano la presenza di giganti dell'informazione come The Wall Street Journal, Time, The Washington Post, BuzzFeed News, Bloomberg, FOX NEWS, FOX Business, Business Insider, LA Time, The New Yorker, Politico, CBS News, GMA e The Post.

Avrete probabilmente notato che quelle sopracitate sono tutte pubblicazioni statunitensi. No, non vi sbagliate e non è certamente un caso. Facebook News è attualmente in fase di rilascio negli Stati Uniti d'America e potrebbe non superarne i confini. Sperate nell'arrivo del nuovo tab in Europa?