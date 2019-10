In Call of Duty Modern Warfare potete uccidere un neonato, ma il gioco vi punirà

Attenzione! Possibili spoiler!

Nel raid, allora, ci viene chiesto di spostarci silenziosamente tra le stanze dell'abitazione, controllando che sia sicura. In una di queste troveremo una donna evidentemente spaventata, che correrà verso la culla in cui dorme suo figlio appena nato. In un contesto del genere, ogni civile potrebbe rappresentare una minaccia per il prosieguo della missione, dunque potremo decidere se eliminare la donna o meno.

Sparandole, il bambino inizierà a piangere disperato, ponendoci il problema di poter allertare i nemici con le sue urla. Uno dei soldati della vostra squadra andrà allora a prendere lentamente in braccio il bebè, calmandolo, per poi riporlo con delicatezza nella culla. In alternativa, potrete addirittura uccidere il neonato, come mostra il video poco più in alto in questo stesso articolo - che, vi avvisiamo, presenta scene che potrebbero urtare la vostra sensibilità.

Sarà qui, però, che Call of Duty Modern Warfare in qualche modo ci punirà. Prima avvisandoci che "i neonati non sono dei combattenti" e facendoci ripartite dal checkpoint, poi riportandoci all'inizio dell'intera missione nel caso continuassimo ad eliminare l'innocente creatura, domandandoci se ''siamo seri''.