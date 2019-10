TV News Le regole del delitto perfetto

di Chiara Poli - 29/10/2019 10:56 | aggiornato 29/10/2019 11:01

Dopo 5 stagioni è arrivato il momento della resa dei conti: l'ultima stagione de Le regole del delitto perfetto arriva su FOX, in prima assoluta dal 27 novembre. Ecco cosa ci aspetta.

Segreti, bugie, omicidi, complotti. Come ci rammenta il promo di FOX qui sopra, l'hanno fatta franca per 5 stagioni... Ma ora tutti i nodi verranno al pettine.

Le regole del delitto perfetto e la sua straordinaria protagonista, Annalise Keating (il Premio Oscar: Viola Davis) stanno per salutarci con l'ultima stagione, la sesta, in arrivo in prima assoluta dal 27 novembre su FOX. Il passato di Annalise, gli intrecci con le persone che sono entrate a far parte della sua vita, le storie personali dei suoi studenti e i loro drammi famigliari: tutto verrà risolto.

Scopriremo, in definitiva, se i crimini commessi in questi danni - a partire dall'omicidio di Sam Keating - resteranno impuniti.

Nel suo ruolo di madre putativa dei ragazzi che frequentano il suo corso al college, e che lei personalmente aveva selezionato per affiancarla nei casi che affrontava con il suo studio, Annalise ha fatto di tutto per proteggerli.

Connor (Jack Falahee), Asher (Matt McGorry), Michaela (Aja Naomi King), Oliver (Conrad) e Laurel (Karla Souza) sono diventati la sua famiglia. E se non è riuscita a proteggere Wes (Alfred Enoch), ora che Laurel è sparita sotto ai suoi occhi possiamo scommettere che Annalise farà di tutto per ritrovarla e riportarla a casa.

Premiata con un Emmy Award per la sua interpretazione di Annalise, Viola Davis ha rivoluzionato il ruolo delle donne in TV fin dalla sua prima apparizione nei panni di un avvocato penalista nato per vincere in aula e di una donna che non mostra agli altri le proprie fragilità, pur avendone molte.

La scena di culto della prima stagione durante la quale Viola Davis si toglieva parrucca, ciglia finte e trucco per mostrarsi in tutta la sua vulnerabilità rappresenta il cuore stesso di Annalise: una corazza costruita con fatica, giorno dopo giorno, le permette di proteggere se stessa dal dolore che ha invaso la sua vita.

Adesso, però, il tempo delle maschere è finito. E nella stagione finale, Annalise Keating e i suoi studenti dovranno fare i conti con ciò che sono davvero...