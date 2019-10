Celebrity

di Giulia Greco - 29/10/2019 12:29 | aggiornato 29/10/2019 12:34

L'incendio in California ha costretto quasi 200mila persone a evacuare le zone della Baia di San Francisco.

1 condivisione

La California è stata colpita dall'ennesimo incendio. Lo chiamano Getty Fire ed è divampato lungo l'autostrada 405.

Le fiamme nella regione a nord di San Francisco, che minacciano anche il Getty Center di Los Angeles, sono state alimentate da forti venti paragonati a uragani. Le autorità hanno dato ordine che le zone a rischio venissero immediatamente evacuate e le scuole chiuse.

Fino a ora sono circa 200mila le persone che hanno abbandonato le loro case, in cerca di un posto più sicuro. Fra gli evacuati ci sono Arnold Schwarzenegger, la stella basket LeBron James, Clark Gregg e il creatore di Sons of Anarchy, Kurt Sutter.

LeBron ha ammesso di aver lasciato la propria abitazione insieme alla famiglia e di aver cercato a lungo e invano una stanza d'albergo in cui passare la notte.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Le fiamme a Los Angeles non sono uno scherzo. Ho dovuto lasciare la mia casa e ho cercato una stanza per me e la mia famiglia. Finora non ho avuto fortuna.

La star dell'NBA ha successivamente aggiunto di aver finalmente trovato un posto per la notte, ma che era stata una "serata folle".

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Clark Gregg, il Phil Coulson della serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., ha raccontato in un tweet di essere stato stato coinvolto nelle fasi di evacuazione e di essere riuscito a scampare al'incendio.

Sono al sicuro in una stanza d’albergo insieme alla mia famiglia e ai miei cani. Siamo stati svegliati ed evacuati grazie all’efficiente sistema di allarme dei vigili del fuoco di Los Angeles. Sono molto riconoscente.

Safe in a hotel room with my family and dogs. Awakened and evacuated by the amazing alert system from #lafd #Grateful #GettyFire — Clark Gregg (@clarkgregg) October 28, 2019

Schwarzenegger, ex governatore della California, ha scritto un post su Twitter in cui ha detto di aver lasciato la sua abitazione intorno alle 3:30 del mattino e ha sollecitato altri a fare lo stesso.

Se vi trovate in una zone di evacuazione, non perdete tempo. Andatevene. Subito.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

Ha poi aggiunto:

In questo momento sono grato perché possiamo contare sui migliori pompieri del mondo, sono veri eroi che si fiondano nel pericolo per proteggere i loro compagni californiani.

Intanto, il nord della California è stato scosso anche da due piccoli terremoti, proprio nelle zone i cui i vigili del fuoco stanno lottando per contenere le fiamme.